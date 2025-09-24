Comenzó en Tigre el Abierto Internacional Masters: más de 50 ajedrecistas compiten por el ranking mundial

El Municipio de Tigre abrió la segunda edición del Abierto Internacional Masters Ciudad de Tigre, un torneo que reúne a más de 50 jugadores nacionales y extranjeros, y que otorga puntaje para el ranking mundial de ajedrez. La competencia se disputa en el Club Tigre Juniors hasta el 30 de septiembre.

El Municipio de Tigre dio inicio al segundo torneo de ajedrez “Abierto Internacional Masters Ciudad de Tigre”, un certamen que reúne a más de 50 jugadores nacionales y extranjeros y que permite calificar en el ranking mundial de la disciplina.

La competencia se desarrolla en el Club Tigre Juniors hasta el 30 de septiembre, bajo el sistema suizo a 9 rondas de 90 minutos, con 30 segundos por jugada y hasta 3 byes hasta la sexta ronda. En esta edición participan tanto alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Ajedrez de Tigre como maestros de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

El torneo, además de sumar puntos para el ranking mundial Open Chess Tour, otorga plaza para la 100° Final del Campeonato Argentino Superior Absoluto, consolidando a Tigre como un referente nacional en la promoción de este deporte.

La Escuela Municipal de Ajedrez de Tigre fue creada en 2021 por impulso del intendente Julio Zamora, con el objetivo de fomentar la disciplina en la comunidad a través de talleres gratuitos y abiertos. Actualmente, cuenta con más de 13.000 alumnos en polideportivos, merenderos, escuelas, bibliotecas, clubes, centros de integración social y comunitarios.