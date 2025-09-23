Cayó en Merlo la banda que robó un camión con leche en polvo en la zona portuaria de Retiro

Una investigación conjunta entre la Policía de la Ciudad y la de Merlo permitió identificar y allanar dos propiedades donde encontraron parte de la carga robada. Hay dos detenidos y la Justicia no descarta su vinculación con otros hechos similares.

Una banda de piratas del asfalto que había robado un camión cargado con leche en polvo en la zona portuaria de Retiro fue desbaratada en el partido de Merlo, tras una investigación conjunta entre la Policía de la Ciudad y la Policía local.

El violento asalto ocurrió en junio pasado, cuando el conductor del camión que transportaba leche en polvo destinada a la exportación fue interceptado, reducido a punta de pistola y privado de su libertad durante varias cuadras.

La División de Investigaciones Comunales 4 logró reconstruir el recorrido del vehículo robado mediante el análisis de antenas de telefonía, redes sociales y el sistema del Anillo Digital. Esa información permitió determinar que parte de la carga había sido trasladada hasta la localidad de Libertad, en Merlo, donde las cámaras del municipio resultaron fundamentales para identificar el lugar.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, a cargo de la jueza Karina Nancy Rodríguez, ordenó dos allanamientos en una quinta y un predio lindero sobre la calle Bermejo. Los operativos contaron con el aval del Juzgado de Garantías N° 1 de Morón, a cargo de la jueza Laura Mariel Pinto.

Durante los procedimientos, los efectivos hallaron un contenedor con numeración oculta y repintada, además de un paquete de leche en polvo Regina de 25 kilos que formaba parte de la carga robada. También secuestraron documentación vinculada al transporte, como un comprobante de revisión técnica vehicular, facturas de combustible, un remito con código de la empresa exportadora y dos equipos de comunicación trunking.

En el lugar fueron detenidos un hombre argentino de 62 años y una mujer paraguaya de 29, quienes quedaron a disposición de la Justicia imputados por el robo.

Los investigadores no descartan que la organización esté relacionada con otros hechos similares registrados en la región.