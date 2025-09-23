Freelancers de Argentina podrán cobrar en dólares sin tope y sin comisiones, según nueva medida del BCRA

El Banco Central eliminó el límite anual de USD 36.000 y autorizó a los freelancers a recibir pagos en dólares directamente en cuentas locales, sin obligación de liquidarlos ni pagar comisiones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció un cambio clave para quienes exportan servicios desde el país. La entidad eliminó el tope anual de USD 36.000 que regía para el cobro de honorarios en dólares provenientes de clientes extranjeros y dispuso que ya no será obligatorio liquidar esos fondos en el mercado oficial de cambios.

Con la nueva normativa, los trabajadores que facturan a clientes del exterior podrán acreditar las divisas sin límites en cuentas bancarias en dólares abiertas en entidades locales, y los bancos no podrán aplicar comisiones por la recepción de esas transferencias. La medida alcanza a profesionales independientes, programadores, traductores, diseñadores y otros perfiles vinculados a la exportación de servicios.

El BCRA explicó que la flexibilización apunta a formalizar operaciones, reducir costos de transacción y atraer mayor volumen de divisas al sistema financiero. “Los dólares que ingresen por esta vía ampliarán la liquidez del sistema y contribuirán a estabilizar los distintos segmentos del mercado cambiario”, señaló la entidad.

Más transparencia y menos costos

El nuevo esquema beneficia a un sector que creció de manera sostenida en los últimos años y que se había visto forzado a buscar canales financieros informales o estructuras de sociedades en el exterior para poder cobrar. La eliminación del límite y de la obligación de conversión al tipo de cambio oficial da libertad para conservar las divisas, utilizarlas en el país o destinarlas a inversiones.

Además, la normativa establece que los bancos deben acreditar los fondos sin comisiones ni gastos adicionales, aunque tienen la obligación de reportar las operaciones al BCRA con fines estadísticos y de control.

Impacto en freelancers y plataformas de pago

La resolución también alcanzó a las plataformas de cobro internacional, que ajustaron sus procesos para permitir acreditaciones directas en cuentas en dólares locales. Esto redujo la necesidad de intermediarios o transferencias sucesivas que encarecían y demoraban los pagos.

Diversos estudios profesionales remarcaron que el cambio facilitó la planificación financiera de los freelancers, aunque advirtieron sobre la importancia de registrar las operaciones de acuerdo con la normativa tributaria para evitar contingencias fiscales.

La demanda de cuentas bancarias en dólares también creció tras el anuncio. Varios bancos informaron un aumento de solicitudes de apertura, en especial por parte de jóvenes profesionales digitales.

Un mensaje al mercado cambiario

El levantamiento de las restricciones buscó también ampliar la oferta de dólares en los segmentos bursátiles y reducir la presión sobre el mercado paralelo. Con más divisas circulando en el circuito formal, el objetivo del BCRA es mejorar el flujo de dólares disponibles en la economía.

En paralelo, especialistas en el sector tecnológico señalaron que la medida podría incentivar la contratación de talento argentino por parte de empresas extranjeras, al contar ahora con un sistema de cobro más simple y transparente.

Procedimiento y proyección

El procedimiento para recibir pagos se mantiene simple: los trabajadores deben emitir la factura por exportación de servicios, brindar los datos de la cuenta en dólares y registrar la operación en los sistemas tributarios habilitados. Por su parte, los bancos deben limitarse a acreditar los fondos de manera directa.

Con este nuevo marco, los profesionales también cuentan con la alternativa de centralizar sus ingresos en el sistema bancario argentino, con menores costos y mayor seguridad jurídica, lo que reduce los incentivos para recurrir a billeteras virtuales extranjeras sin respaldo local.

Según el BCRA, la medida coloca a la Argentina más alineada con los estándares de la región, donde las exportaciones de servicios no enfrentan restricciones de acceso a divisas.