El Museo de Arte Tigre abre sus puertas con la edición primavera de “Noches en el MAT”

El Municipio de Tigre llevará adelante el próximo sábado 27 de septiembre una nueva edición del ciclo cultural “Noches en el MAT”, en el Museo de Arte Tigre (MAT). La propuesta incluirá talleres, visitas guiadas, jam de dibujo y un espectáculo musical para el cierre. La entrada será libre y gratuita.

La jornada cultural busca acercar el arte y la historia del museo a vecinos, vecinas y visitantes, con actividades pensadas para toda la familia.

Cronograma de actividades



18:30: Inicio del evento.

18:45: El Museo, su historia y colección. Visita comentada (inscripción previa en recepción).

19:00: Collage de lo invisible, en el marco de la muestra “Figuración Mística: Yente y Del Prete”. Incluye visita comentada y taller de collage en la Sala Del Prete. Cupos limitados, inscripción previa en recepción.

19:00: Recorrido por los desnudos de la donación de Jaim Etcheverry y Jam de dibujo. Actividad con inscripción previa en recepción (se recomienda llevar materiales).

20:00: Recorrido por el museo. Cupos limitados, inscripción en recepción.

21:30: Cierre musical con Pamela Sleimann y Leandro Díaz Keller.



El Museo de Arte Tigre está ubicado en Paseo Victorica 972, Tigre centro. Para más información, los interesados pueden consultar las cuentas oficiales del museo en Facebook e Instagram.