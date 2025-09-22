Axel Kicillof: “En octubre vamos a llenar el Congreso nacional de compañeros que defiendan los derechos del pueblo”

El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto Con la Fuerza de los Trabajadores en La Plata, junto a candidatos a diputados nacionales y líderes sindicales, y aseguró que en las elecciones de octubre se definirá el futuro del país con la defensa de los derechos de los trabajadores, jubilados y pymes.

“En las elecciones de octubre se juega el futuro del país: vamos a llenar el Congreso nacional de soberanía, de justicia social y de compañeros y compañeras que defiendan los derechos de nuestro pueblo”, remarcó el gobernador Axel Kicillof al encabezar este lunes el acto “Con la Fuerza de los Trabajadores” en el Estadio Atenas de La Plata, junto a autoridades de las tres centrales gremiales de la provincia.

El Gobernador estuvo acompañado por los candidatos a diputados nacionales Jorge Taiana, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Hugo Moyano (h), Oscar De Isasi y Daniel Catalano; el secretario general de la CTA de los Trabajadores de Buenos Aires, Roberto Baradel; su par de la CTA Autónoma, Hugo Godoy; el ministro de Trabajo, Walter Correa; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; y el intendente de La Plata, Julio Alak.

Kicillof sostuvo: “En septiembre quedó claro que el ajuste del Gobierno nacional no cuenta con el respaldo de la provincia de Buenos Aires: fue repudiado y rechazado por millones de bonaerenses en las urnas”, y agregó: “Sin embargo, Javier Milei no escuchó la lección de nuestro pueblo: después de perder la elección, dijo que no iba a cambiar ni una sola coma de un plan económico que está destruyendo la vida de los argentinos”.

El Gobernador remarcó la importancia de movilizar y explicar a los bonaerenses sobre el impacto del proyecto económico actual: “Tenemos la enorme obligación y responsabilidad de redoblar los esfuerzos, militar y explicarles a los bonaerenses que no puede haber un solo trabajador, un solo jubilado o un solo empresario pyme que apoye este proyecto de país”.

En su discurso, enfatizó que frente a la derecha cruel que propone la resignación, se debe demostrar que existe un camino posible basado en educación, salud pública, trabajo e industria nacional.

Por su parte, Jorge Taiana indicó: “Ante un Gobierno nacional que quiere terminar con el sentido de justicia y de igualdad de nuestra sociedad, estamos convencidos de que nuestro pueblo no se va a dejar doblegar y va a expresarse nuevamente en las elecciones de octubre”, y agregó: “Aquí todos y todas vamos a votar siempre en favor de los derechos y la construcción de un país soberano, que pueda desarrollarse con justicia social”.

Hugo Yasky aseguró: “El Gobierno nacional vino a ejecutar el mandato de las grandes corporaciones, a borrar todas las conquistas de los sectores populares y a pulverizar al movimiento sindical. Frente a esto, necesitamos consolidar nuestra herramienta política y extender hacia octubre la esperanza que recuperó el pueblo el 7 de septiembre: el voto es democracia, es dignidad y es un pueblo de pie en defensa de una patria solidaria”.

Entre los asistentes también estuvieron los ministros Carlos Bianco, Nicolás Kreplak, Silvina Batakis; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; los subsecretarios Ariel Aguilar, Mariano Salomón y Lorena Riesgo; los diputados Daniel Gollan, Victoria Tolosa Paz; el diputado provincial Ariel Archanco; el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar; el vicepresidente del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), Edgardo Depetri; funcionarios locales y concejales.