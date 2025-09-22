Agenda octubre 2025 del Teatro Otamendi San Fernando: Campi, The Beats, Los Super Ratones y más

El Teatro Otamendi de San Fernando presentó su cartelera de octubre 2025, que incluye humor, música, teatro y homenajes. Actuarán Campi, Sergio Gonal, The Beats, Los Super Ratones, Carlos Belloso, Boy Olmi, y se realizará el ciclo San Fernando celebra a Maradona.

El Teatro Otamendi, sala cultural del Municipio de San Fernando ubicada en Sarmiento 1477, presentó su programación de octubre 2025, que contará con figuras destacadas de la música, el humor, el cine y el teatro.

Entre los artistas confirmados estarán los humoristas Martín Campilongo “Campi” y Sergio Gonal; las bandas The Beats y Los Super Ratones; los actores Carlos Belloso y Boy Olmi; y el regreso del homenaje San Fernando celebra a Maradona, que combinará palabra, cine y música con invitados especiales.

En la grilla sobresalen el espectáculo Campi De Gira – Monólogos Argentinos (viernes 3), el show A Través del Tiempo de The Beats (domingo 5), el unipersonal Café con Sergio de Sergio Gonal (viernes 10), las obras teatrales Heroína con Bimbo Godoy y *Anacleta Chicle (sábado 11), Kapuska! Un peronista suelto en Moscú con Carlos Belloso y elenco (viernes 17), y La heladería con Boy Olmi y elenco (domingo 19).

Además, el sábado 18 se presentará Los Super Ratones con su gira Canción a Canción, y como cierre especial, el jueves 30 tendrá lugar San Fernando celebra a Maradona, un emotivo tributo al Diez con cine, música y la participación de invitados especiales.

Las entradas pueden reservarse de manera online en www.teatrootamendi.com y también en la boletería del teatro de lunes a viernes, de 10 a 20 horas, o al teléfono (11) 2713-1966.

La programación completa de octubre será la siguiente:

Jueves 2 – 20 hs.

Noches de Cine Club

Corre, Lola, corre (Alemania, 1998)

Dirección: Tom Tykwer

Lola recibe una llamada desesperada de su novio Manni, que acaba de perder una pequeña fortuna que pertenece a un jefe de la mafia para el que trabaja. Si Lola no consigue el dinero en veinte minutos, Manni sufrirá las consecuencias.

Viernes 3 – 20 hs.

Viernes de Humor

Campi De Gira – Monólogos Argentinos

Martin Campilongo “Campi”

“Campi” sale a recorrer el país con su unipersonal “Monólogos Argentinos” un espectáculo donde el actor interpretará a seis de sus mejores personajes haciendo estallar de risas al público en cada intervención. Show con Monólogos para reír y emocionarse de principio a fin.

Martín “Campi” Campilongo es uno de los humoristas y actores más versátiles y reconocidos de la Argentina. Con más de 25 años de trayectoria en televisión, teatro y cine, Campi construyó una carrera sólida basada en la observación aguda, la creación de personajes entrañables y una sensibilidad única para conectar con el público.

Sábado 4 - 20 hs.

Teatro

“Las Cautivas”

Música original: Ian Shifres

Dramaturgia y dirección: Mariano Tenconi Blanco

Una creación de Compañía Teatro Futuro

A mediados del siglo XIX, un malón irrumpe en una boda y secuestra a la novia, una joven mujer francesa llamada Celine. Ya entre la tribu, en pleno festín, Celine será salvada por un inesperado protector: una india llamada Rosalila.

Las dos mujeres se fugarán juntas a través de la monótona geografía de la pampa. Atravesarán soles, lluvias, hambre, peleas, un tigre, un mono, dos soldados, una niña enferma, varios ríos. Si el origen del teatro, la tragedia griega, se propuso fundar mitos, este regreso al origen de la literatura argentina propone repensar la mitología nacional, siempre marcada por la admiración positivista francesa y la negación indigenista latinoamericana.

Así, Las Cautivas se ofrece como una refundación, como una metafísica, como una naturaleza, como pura ficción y como el afán de regresar a un lugar que hemos perdido definitivamente.

Domingo 5 -18 hs.

Música

“A Través del Tiempo” The Beats

The Beats trae intacta la magia de The Beatles con constante innovación desde 1987 de la mano de sus dos fundadores, Patricio y Diego Pérez. En 1996, fue nombrada La Mejor Banda Beatle del Mundo por la Beatles Annual Convention de Londres y Liverpool. Fueron elogiados en Inglaterra por Allan Williams (primer manager de los Beatles) quien dijo: “Suenan mejor que los Beatles cuando yo los llevé a Hamburgo” y Allister Taylor (asistente personal de Brian Epstein) que dijo: “Es como si los Beatles nacieran otra vez”. Además, fueron destacados con notas en los diarios británicos Daily Post y Liverpool Echo. En varias oportunidades fueron invitados por la EMI de Londres para grabar en los emblemáticos estudios de Abbey Road. En su más reciente visita a dichos estudios, THE BEATS realiza su documental rodado íntegramente dentro del histórico predio.

En Argentina han sido ganadores de “Mejor Musical” en los “Premios

Estrella de Mar” 2020 y nombrados “Personalidades Destacadas de la

Cultura” por la Legislatura Porteña.

Jueves 9 – 20 hs.

Noches de Cine Club

La llegada (EE.UU., 2016)

Director: Denis Villeneuve

Cuando naves extraterrestres comienzan a llegar a la Tierra, los altos mandos militares piden ayuda a una experta lingüista para intentar averiguar si los alienígenas vienen en son de paz o suponen una amenaza. Poco a poco la mujer intentará aprender a comunicarse con los extraños invasores, poseedores de un lenguaje propio, para dar con la verdadera y misteriosa razón de la visita extraterrestre.

Viernes 10 – 20 hs.

Humor

“Café Con Sergio”

Artista: Sergio Gonal

Gonal trae su nuevo unipersonal de humor donde la participación constante del público nos lleva a las épocas de Oro del Café Concert que tan grandes artistas nos ha dado. Gracias a este formato de show, cada noche es diferente ya que el público también es protagonista con sus intervenciones.

El actor, humorista y productor, con extenso recorrido en televisión, radio y teatro despliega durante 80 minutos todo su histrionismo con esta forma de humor llamada Stand Up, primo hermano del viejo monólogo y sus clásicos Chistes, Cuentos y Relatos. El humor de antes y de ahora, las nuevas tecnologías, los “Asaltos o Malones”, las Bolucompras, son algunos de los puntos que se tocan para una noche de Humor Garantizado.



Sábado 11 – 20 hs.

Teatro

“Heroína”

Con Bimbo Godoy y Anacleta Chicle

Un café doble concert. Dos bataclanas y un pianista. Una comedia metateatral. Todo menos un Stand up.

Con Bimbo Godoy – Comediante, actriz y conductora con una trayectoria arrolladora en teatro, radio y televisión. Llevó su humor a Comedy Central, al cine y a los escenarios con un estilo afilado y sin concesiones. Además, tiene el podcast “El sueño de la vida propia”, y Anacleta Chicle – Creadora de contenido viral, guionista y comediante en ascenso. Con un humor fresco y filoso, transforma lo cotidiano en sketches explosivos que arrasan en redes. Actualmente forma parte del elenco de Blender.

Domingo 12 – 20 hs.

Teatro

“Feita”

Con Marina Castillo Blanco

El bullying, las etiquetas, lo socialmente establecido han estado presente desde el primer suspiro en la vida de FEITA. Sentando como base la duda existencial la protagonista busca encontrar la respuesta a la pregunta más recurrente: ¿Solo puedo ser lo que me dijeron que era? ¿No hay nada más intenso, más profundo, más inspirador, más bello para mi?

Dios, un dictador, una gurú espiritual, una Diva Pop y hasta la mismísima Oscuridad son los catalizadores que encarna esta actriz para conectar con su propósito en la vida. La salida siempre es colectiva y la vida es demasiado corta, entonces: ¿por qué tanto miedo?

Idea original - Dirección general: Marina Castillo Blanco

Dirección actoral: Lisandro Outeda

Jueves 16 – 20 hs.

Noches de Cine Club

Vivir (Japón, 1952)

Akira Kurosawa

Un viejo funcionario público arrastra una vida monótona y gris, sin hacer prácticamente nada. Sin embargo, no es consciente del vacío de su existencia hasta que un día le diagnostican un cáncer incurable. Con la certeza de que el fin de sus días se acerca, surge en él la necesidad de buscarle un sentido a la vida.

Viernes 17 – 20 hs.

Teatro

Kapuska! Un peronista suelto en Moscú

Carlos Belloso, Jose Luis Arias, Beto Bernuez, Alejandra Oteiza y

Eduardo Marcos.

Kapuska! cuenta la historia de Pedro Conde Magdaleno, un panadero y líder sindical argentino que, en el marco del gobierno peronista, es elegido como agregado obrero para representar a la clase trabajadora en la embajada argentina en la Unión Soviética. La obra transcurre entre los años 1947 y 1959, explorando el viaje de Pedro y su familia a Rusia, donde descubren las contradicciones del régimen stalinista.

Sábado 18 – 20 hs.

Música

Gira “Canción a Canción” festejando sus 40 años

Los Super Ratones

Super Ratones cumple 40 años y lo festeja con una gira nacional, con parada en San Fernando.

La banda que lleva el pulso las canciones como bandera, los cuidados arreglos de armonías vocales, guitarras al frente y el formato canción como sellos del grupo presentan un concierto con lo mejor de su repertorio. Pasando por los clásicos hits

y canciones de sus nuevas producciones.

Una noche para cantar, bailar, emocionarse, recordar inolvidables melodías y conocer nuevos clásicos.

Domingo 19 - 18 hs.

Teatro

La heladería

Dirección: Lisandro Penelas

Con Boy Olmi, Ana Scannapieco y Pablo Fusco

En el dia de la madre, ¡invita a tu mamá a la Heladeria!

Ana -nieta del fundador de la heladería Scannapieco- está buscando la receta del helado de limón que comía en su infancia. En un viaje onírico y teatral entre frutas, chocolate y dulce de leche, descubrirá el legado que la une a esa forma de hacer helado, que es en el fondo una manera de mirar la vida: la pasión, la importancia de los vínculos y el valor de lo auténtico en lo que uno hace.

Jueves 23 – 20 hs.

Noches de Cine Club

Mulholland Drive (EE.UU., 2001)

Director: David Lynch

Una joven aspirante a actriz llega a Los Ángeles para convertirse en estrella de cine y se aloja en el apartamento de su tía. Allí conoce a la enigmática Rita, una mujer que padece amnesia a causa de un accidente sufrido en Mulholland Drive. Las dos juntas deciden investigar quién es Rita y cómo llegó hasta allí.

Jueves 30 – 20 hs.

Charla/Cine /Música

“San Fernando celebra a Maradona”

Luego del éxito rotundo del mayo maradoniano, en una noche muy especial, el aniversario 65 de su natalicio, volvemos a homenajear a Diego Armando Maradona, el hombre que hizo tan feliz al pueblo.

Combinamos el arte de la palabra, el cine y la música con invitados especiales.

Contaremos con la presencia del profe Fernando Signorini, el hombre que más tiempo estuvo al lado de Diego durante toda su carrera, junto a Bruno Nápoli, docente, ensayista, escritor e investigador en historia reciente.

Habrá proyección de cortos, intervenciones artísticas y el show Maradonizando el mundo. Tangos y relatos maradonianos con el dúo Ibarra/Coratella y Hernán Russo Zyseskind, con músicos invitados.