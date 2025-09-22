ARBA redujo saldos a favor de Ingresos Brutos a mínimos históricos y lanza el régimen “Riesgo 0, SAF 0”

La Agencia de Recaudación bonaerense informó que los saldos a favor de Ingresos Brutos cayeron a menos de un mes y anunció un nuevo régimen que ajusta alícuotas según riesgo fiscal.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que el stock de saldos a favor de Ingresos Brutos se encuentra en mínimos históricos y anticipó la implementación del régimen “Riesgo 0, SAF 0”, un esquema que busca evitar nuevas acumulaciones y dar mayor previsibilidad a los contribuyentes.

Según los datos oficiales, los créditos generados por adelantos de Ingresos Brutos —a través de retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias— bajaron de un equivalente a tres meses de impuesto al inicio de la actual gestión a menos de 0,9 meses en la actualidad. Esta reducción libera capital de trabajo, disminuye costos financieros y mejora la liquidez del entramado productivo bonaerense.

En comparación, un informe de IDESA de comienzos de año señaló que, a nivel nacional, los fiscos provinciales mantienen en promedio 1,6 meses de Ingresos Brutos cobrados por adelantado como saldos a favor.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, destacó: “Desde que asumimos con el gobernador Axel Kicillof nos propusimos dar vuelta la lógica de la recaudación. Pasamos de un sistema que asfixiaba al sector productivo y acumulaba saldos a favor eternos a un esquema transparente, ágil y previsible. Simplificamos trámites, liberamos capital de trabajo para pymes y monotributistas y, a la vez, sostenemos la recaudación genuina de la Provincia”.

Medidas que explican la reducción

La baja en los saldos a favor es resultado de un programa integral que incluyó:





El Sistema Único de Compensación (SUC) , que permite aplicar créditos a todas las obligaciones provinciales.







El reconocimiento de inconsistencias FIRE , que habilitó cancelar diferencias con el crédito propio del contribuyente.







La optimización de los regímenes de recaudación mediante ajustes de alícuotas y padrones orientados por riesgo para evitar sobre-recaudación.







La reducción del universo de agentes de recaudación, con el fin de bajar la carga operativa y los efectos de cascada.







La aceleración de devoluciones con procesos 100% digitales y plazos más breves.







La puesta en marcha del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, que excluye a monotributistas de recaudaciones automáticas y ordena el cumplimiento fiscal.





Este conjunto de medidas permitió aumentar los pagos por declaración jurada y devolver al sector productivo más de $1 billón, consolidando un esquema más previsible y equitativo.

Nuevo régimen: “Riesgo 0, SAF 0”

Como próximo paso, ARBA implementará el régimen “Riesgo 0, SAF 0”, que contempla ajustes automáticos de alícuotas según el comportamiento fiscal, reducciones de oficio cuando los adelantos superen parámetros razonables y un monitoreo continuo para evitar acumulaciones. Tendrá especial foco en pymes y sectores con caída de actividad.

Girard subrayó que “este es un cambio estructural que mejora la experiencia de las y los contribuyentes, reduce las distorsiones financieras en la recaudación del impuesto a los IIBB y fortalece la recaudación genuina para sostener obras y servicios públicos”.

Finalmente, remarcó que el rumbo responde a una decisión política del gobernador Axel Kicillof: “simplificar, reducir cargas innecesarias y hacer más justo el sistema tributario”.