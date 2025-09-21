San Fernando avanza con una nueva plaza junto al Tren de la Costa

El intendente Juan Andreotti recorrió las obras de la futura plaza en la estación San Fernando R del Tren de la Costa. El proyecto incluye juegos infantiles, postas aeróbicas, calistenia, áreas de mesas y sendas peatonales.

El Municipio de San Fernando avanza con la construcción de una nueva plaza en la estación San Fernando R del Tren de la Costa, que tendrá amplios espacios verdes, juegos infantiles, postas aeróbicas, calistenia, mesas, bancos y sendas peatonales.

El intendente Juan Andreotti recorrió los trabajos junto a la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Tucat, y destacó que se trata de una obra que beneficiará tanto al centro de la ciudad como a los barrios Alsina, Alvear y el Club San Fernando.

“Seguimos renovando, poniendo en valor un nuevo espacio verde en el corazón de nuestra ciudad. Las vecinas y vecinos podrán disfrutar un hermoso lugar para hacer picnic, recrearse junto a sus mascotas y contará con un sector de juegos para los más chicos, que en esta área no teníamos. También habrá un sector para actividades físicas muy importante”, señaló el jefe comunal.

El proyecto contempla además la iluminación completa del predio y el parquizado de toda la superficie.

“Estamos contentos por seguir mejorando nuestros espacios verdes, y que San Fernando sea una ciudad que se renueva respetando su naturaleza, avanzando y creciendo; agradecemos a todos los vecinos, porque esta obra se hace con fondos municipales”, concluyó Andreotti.