Dos detenidos por el robo de 10 millones en una brutal entradera a jubilados en Pontevedra

Un matrimonio de 78 y 79 años fue víctima de un violento asalto en su vivienda de Pontevedra. La Policía detuvo a dos de los acusados, identificados como “Jony” y “Bebu”, y secuestró casi 9,5 millones de pesos, además de guantes, precintos y celulares.

Un matrimonio de jubilados de 78 y 79 años fue víctima de una violenta entradera en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo, donde fueron reducidos, golpeados y despojados de cerca de 10 millones de pesos en efectivo, además de teléfonos celulares.

El hecho ocurrió el pasado 11 de septiembre, en una vivienda de la calle Necochea, cuando un grupo de cinco delincuentes irrumpió en la propiedad y atacó a las víctimas, dejándolas maniatadas y con heridas producto de la golpiza.

La investigación estuvo a cargo de la Comisaría 5ª de Merlo, con intervención de la UFI Nº 6 de Morón. A partir del análisis de las cámaras de seguridad del municipio y distintas tareas de inteligencia, los pesquisas lograron identificar a parte de la banda. Con esa información, la Justicia dispuso dos allanamientos que se concretaron en las últimas horas.

En una vivienda de la calle Azurduy al 1600, la Policía detuvo a Jonathan Emanuel Beltrán, alias “Jony”, de 31 años. En el lugar se secuestraron 9.429.000 pesos y dos teléfonos celulares.

En otro operativo, realizado en la zona de Paso y Murillo, fue apresado Roberto Javier Méndez, alias “Bebu”, de 34 años. Allí se encontraron guantes de neoprene, precintos y un celular que habrían sido utilizados en el asalto.

Ambos sospechosos quedaron a disposición de la fiscalía, que avaló lo actuado y ordenó su inmediata detención, imputados por robo agravado por ser en poblado y en banda (entradera).

La investigación continúa con el objetivo de dar con el resto de los delincuentes, que permanecen prófugos.