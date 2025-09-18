edición 7872 - visitas hoy 4238

Tigre

Ford donó una Ranger a la Escuela Técnica N°4 de Don Torcuato para prácticas educativas

Julio Zamora acompañó la donación de Ford Argentina a una escuela técnica de Tigre
El intendente Julio Zamora participó de la entrega de una pick-up Ranger donada por Ford Argentina a la Escuela Técnica N°4 de Don Torcuato. Más de 300 alumnos podrán utilizarla en sus talleres para capacitarse en nuevas tecnologías.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó la entrega de un vehículo donado por Ford Argentina a la Escuela Técnica N°4 de Don Torcuato, destinado a fortalecer las prácticas educativas de sus estudiantes. Se trata de una pick-up Ranger, cedida por la automotriz en el marco de su programa de Responsabilidad Social Empresaria.


"Esto forma parte de algo bueno que está sucediendo en el Municipio de Tigre, que es la responsabilidad social de la empresa Ford con la educación de la comunidad. A través del Municipio gestionamos este tipo de intercambios. Estamos agradecidos a la empresa Ford por esta donación. Este tipo de actividades nos hace un territorio que se convierte en una ciudad educadora", afirmó Zamora.


Del encuentro participaron también el director de la institución, César Cabaña, y el gerente general de Comunicaciones de Ford Argentina, Osvaldo Santi, quienes destacaron la importancia de la articulación entre el sector privado y el Estado para mejorar las oportunidades educativas.


Cabaña señaló: "Es importante que podamos trabajar todos y que esto permita que los estudiantes puedan acceder y conocer las tecnologías. La realidad económica hoy por hoy del país no permite que la mayoría puedan acceder a este tipo de elementos y gracias a ese trabajo mancomunado es que se logra".


La donación permitirá que más de 300 alumnos del ciclo superior realicen prácticas con un vehículo de última tecnología, incorporando conocimientos en innovación mecánica y electrónica.


Por su parte, Santi explicó: "Aportamos a la educación en el partido de Tigre, que es donde está nuestra planta de General Pacheco, donde empleamos a más de 3.500 personas. Nos parece importante poner al alcance de los alumnos de una escuela técnica un vehículo de última tecnología, de última generación, para que los chicos puedan poner en práctica todo lo que aprenden en las aulas".


Al finalizar la jornada, Zamora entregó una placa de agradecimiento a los representantes de la empresa, en reconocimiento al aporte que contribuye directamente a la formación técnica de los estudiantes de Tigre.

