San Fernando: asesinaron a un sargento en un tiroteo y otro policía recibió 9 disparos

El hecho ocurrió este jueves al mediodía en la intersección de Balcarce y Ruta 202. El sargento Germán Farías murió tras recibir un disparo mortal, mientras que su compañero Maximiliano Lescano sufrió 9 impactos de bala. El sospechoso, identificado como G.G.C., de 34 años, fue detenido.

Un sargento de la Policía Bonaerense fue asesinado y otro efectivo resultó gravemente herido tras recibir 9 disparos durante un enfrentamiento armado ocurrido este jueves al mediodía en San Fernando, en la intersección de Balcarce y Ruta 202.

El hecho se produjo cerca de las 12:40, cuando agentes del Comando de Patrullas intentaron identificar a un hombre que se encontraba con actitud sospechosa en la vía pública, en las inmediaciones del aeropuerto local.

Según las primeras informaciones, minutos antes el sospechoso había intentado arrojarse bajo un auto que logró esquivarlo. Los vecinos alertaron al 911 y los policías acudieron al lugar junto con una ambulancia, ya que el hombre presentaba un golpe en las piernas y un corte en la mano.

En medio del procedimiento, el sospechoso forcejeó con los uniformados, logró arrebatarles un arma y comenzó a disparar. Uno de los tiros impactó en el sargento Germán Farías, quien falleció poco después de ser trasladado al hospital.

Su compañero, el policía Maximiliano Lescano, recibió nueve disparos. “Ingresó al Hospital Petrona de Cordero con múltiples impactos de bala en las piernas. Las lesiones fueron todas en partes blandas, sin compromiso grave”, informaron fuentes médicas.

El sospechoso, identificado como G.G.C., de 34 años, escapó tras el tiroteo, pero fue detenido poco después en la zona. Presentaba heridas de bala en glúteo, pie, mano y clavícula, por lo que también fue trasladado al mismo hospital.

El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción Criminal de San Fernando, dirigida por el fiscal Martín Otero, que dispuso las medidas de investigación y la preservación de la escena del crimen.