Tigre

Julio Zamora recorrió el Polideportivo N°19 de Tigre, que ya funciona con más de 1.400 vecinos inscriptos

El Polideportivo N°19 José “Bocha” Marrero de General Pacheco ya recibe a más de 1.400 vecinos en la pileta y en distintas actividades. El intendente Julio Zamora recorrió el establecimiento y supervisó su funcionamiento.

El Polideportivo N°19 José “Bocha” Marrero, ubicado en General Pacheco, ya funciona con más de 1.400 vecinos inscriptos en la pileta y en diversas actividades deportivas. El intendente Julio Zamora visitó el centro y supervisó el desarrollo de las propuestas.


Tenemos el orgullo de ver a este Polideportivo funcionando a pleno, con más de 1.400 vecinos inscriptos que son de la zona y que se han anotado para la pileta. Aquí han visto un lugar de encuentro para divertirse y también traer a sus hijos para que puedan pasar un buen momento”, expresó Zamora.


El jefe comunal adelantó que en breve comenzará la inscripción para la temporada estival: “En noviembre inician las inscripciones de verano y eso es una excelente noticia. Desde el Municipio de Tigre seguimos acompañando el desarrollo del deporte, como lo hicimos con la nueva pista de atletismo y los otros 18 centros deportivos. El objetivo es que la comunidad pueda tener un establecimiento de cercanía y puedan practicar la actividad que prefieran”.


El natatorio municipal, de 800 m², se encuentra en la intersección de Antártida Argentina y Corrientes. En una segunda etapa, el proyecto contempla la construcción de gimnasios cubiertos para deportes indoor como yoga, pilates y crossfit.


Las inscripciones a las actividades se realizan en el área de administración del polideportivo, de lunes a viernes de 8 a 12 hs y de 13 a 20 hs.

