Julio Zamora inauguró el Polideportivo N° 19 “Bocha” Marrero en General Pacheco

El intendente Julio Zamora encabezó la inauguración del Polideportivo N° 19 José “Bocha” Marrero en General Pacheco, que en su primera etapa incluye un natatorio semi-olímpico cubierto, vestuarios y consultorios médicos.

En General Pacheco, el intendente de Tigre, Julio Zamora, inauguró la primera etapa del Polideportivo N° 19 José “Bocha” Marrero junto a cientos de vecinos y vecinas. El nuevo espacio cuenta con un natatorio semi-olímpico cubierto con techo corredizo, vestuarios, sala de máquinas y consultorios médicos. La obra se desarrolla en dos etapas y busca fortalecer la infraestructura deportiva local.

“Presentamos este Polideportivo con pileta semi-olímpica para darle mejor calidad e infraestructura a los jóvenes y adultos de General Pacheco. Estamos cumpliendo con un mandato vecinal, surgido de reuniones que realizamos con la comunidad en los barrios. Tiene que ver con un derecho de inclusión que tiene la ciudadanía de acceso al deporte, la cultura y la educación”, expresó Zamora.

Durante el evento, el intendente destacó: “Nuestra política está orientada a ir desde la periferia hasta el centro para lograr que el progreso del Municipio arranque por los márgenes. Venimos de realizar inauguraciones muy importantes como el Hospital de Medicina Cardiovascular; eso habla de que hay acciones que son la contracara de un Gobierno nacional que se retira de sus funciones básicas. La comunidad con mucho esfuerzo y participación hace que el Estado local esté presente”.

El jefe comunal también agradeció a los familiares de José “Bocha” Marrero y señaló: “Es un homenaje a un vecino que fue concejal, presidente del Club Pacheco y una persona muy comprometida por su comunidad”. Marrero fue concejal entre 1995 y 1999 y participó activamente en instituciones históricas de la ciudad.

El natatorio se ubica en Antártida Argentina y Corrientes, con una superficie de 800 m². La inauguración incluyó el corte de cinta, descubrimiento de una placa y una demostración deportiva de alumnos y alumnas. “Estamos felices por esta inauguración. Lo que pretendemos es seguir mejorando la infraestructura de todos los centros deportivos para brindar mejores instalaciones a nuestros vecinos”, agregó Zamora.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, expresó: “Vivimos un día de mucha emoción con la presentación del Polideportivo N°19 en General Pacheco. Sin dudas que esto eleva el nivel del deporte en el Municipio de Tigre. Por supuesto esta obra es una muestra de la importancia que el intendente Julio Zamora le da a esta área que es fundamental para transformar la vida de muchos jóvenes y adultos. Este establecimiento nació de las reuniones vecinales y eso habla de la escucha atenta que tiene esta gestión”.

La segunda etapa del proyecto contempla la construcción de gimnasios cubiertos para la práctica de disciplinas indoor como yoga, pilates y crossfit.

En tanto, Graciela, viuda de Marrero, manifestó: “Él siempre trabajó por los vecinos de General Pacheco, con un compromiso admirable. Esto es algo espectacular, parece de otro país. La frase de ‘Tigre es mi vida’ lo define a José. Porque para él era así”.