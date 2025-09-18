Detienen a cinco miembros de la banda narco que trasladaba cocaína en un avión Cessna 210

Tras seis meses de investigaciones, la Gendarmería Nacional Argentina detuvo a cinco miembros de una banda narco internacional vinculada al tráfico aéreo de cocaína. Los operativos incluyeron allanamientos en CABA y General Rodríguez, donde se secuestraron casi 50 kilos de droga y dinero en efectivo.

La Gendarmería Nacional Argentina detuvo a cinco miembros de una banda narco implicada en el transporte de cocaína en una avioneta Cessna 210, en un operativo realizado en CABA y General Rodríguez. Durante los allanamientos, se incautaron casi 50 kilos de droga, dinero en efectivo y elementos relacionados con la logística criminal.

El operativo surge luego de seis meses de investigaciones coordinadas por el Ministerio de Seguridad Nacional, que identificaron a la organización como transnacional, con ramificaciones en Brasil, Bolivia, Perú y Argentina.

El caso comenzó el 22 de enero de 2025, cuando la policía de Entre Ríos, con apoyo del Escuadrón 56 “Gualeguaychú” y la Unidad de Inteligencia Criminal Gualeguaychú de la GNA, halló 358 kilos de cocaína en una aeronave. En ese momento, fueron detenidos el piloto brasileño y una mujer peruana.

A partir de febrero, por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú y con intervención del Fiscal Federal Pedro Rebollo y la Procuraduría de Narcocriminalidad, el Escuadrón de Operaciones Antidrogas de GNA realizó pesquisas que confirmaron la magnitud de la red criminal.

El 24 de junio, se allanaron cuatro domicilios en CABA y dos en Carlos Casares, donde fue detenido un piloto peruano vinculado a la banda. Entre los elementos secuestrados se encontraba un simulador de vuelo utilizado para entrenar la logística de traslados aéreos.

Finalmente, ayer, por orden del magistrado interviniente, se inspeccionaron cinco domicilios en CABA y uno en General Rodríguez, con la colaboración del Destacamento Móvil 6, Escuadrón Fuerzas Especiales “Alacrán” y otras unidades.

Durante los procedimientos, se detuvo a cinco personas (cuatro peruanos y un argentino) que cumplían funciones de recepcionistas de estupefacientes. En el domicilio de General Rodríguez, los efectivos descubrieron un búnker subterráneo debajo de tierra que contenía 22 paquetes de cocaína, mientras que en un departamento en Congreso se hallaron 30 ladrillos más, sumando 49 kilos 670 gramos de droga.

También fueron incautados 15.500 dólares, 2.140.000 pesos, tres balanzas de precisión, un vehículo, celulares, chips, disco rígido y posnet, entre otros elementos de interés para la causa.