San Isidro avanza con mejoras en el Hospital Central para agilizar la atención

El Municipio de San Isidro ejecuta un plan integral de mejoras en el Hospital Central, que incluye la renovación de espacios, optimización del triage y la incorporación de equipamiento médico de última generación para agilizar la atención.

El Municipio de San Isidro avanza con un plan integral de mejoras en el Hospital Central, que combina renovación de infraestructura y la incorporación de equipamiento médico de última generación, con el objetivo de agilizar la atención y optimizar los recursos sanitarios.

Se encuentra en proceso la renovación del espacio destinado al triage en la planta baja, un sistema que clasifica a los pacientes según la gravedad de su condición y permite priorizar la atención de emergencias. Además, los Consultorios de Atención a Demanda (CAD) fueron trasladados al área de Guardia para mejorar la organización y la eficiencia en la atención de los pacientes.

Entre las obras finalizadas por el Municipio se destacan la creación de una nueva sala en el área de Salud Mental, diseñada para mejorar la funcionalidad y comodidad de pacientes y profesionales, las reparaciones en la cubierta del edificio para prevenir filtraciones de agua, y la puesta en valor del sector de extracción en la sala de laboratorio, optimizando las condiciones de trabajo y la experiencia de los usuarios.

Actualmente, el Municipio desarrolla tareas de reparación en la escalera del sector de turnos, reacondicionamiento de ascensores, renovación del sistema de aire acondicionado y mejoras en espacios comunes, buscando garantizar mayor seguridad y comodidad para quienes transitan el hospital.

En materia de equipamiento médico, el Hospital Central recibió dos torres de laparoscopía con artroscopia y fluorescencia, cinco mesas de cirugía completas, seis mesas Finochietto para instrumental quirúrgico, seis máquinas de anestesia, dos electrobisturíes con sellado de vasos y software para endoscopía, dos electrobisturíes de uso general, accesorios de ginecología, urología y neurología para cirugías de hasta 360 kg, un carro de paro y una mesa de apoyo.

Asimismo, se incorporaron monitores multiparamétricos con centrales de monitoreo continuo, electrocardiógrafos, respiradores, paneles de gases medicinales y camas especializadas en áreas críticas, garantizando atención rápida y segura.

Con estas intervenciones, el Hospital Central de San Isidro mejora su infraestructura y equipamiento, fortaleciendo la capacidad del hospital para brindar una atención más eficiente y segura a la comunidad.