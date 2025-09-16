Capturan al último sospechoso del crimen de Silvia Lépez en Vicente López

Tras seis meses de investigación, la Policía de Buenos Aires detuvo al último prófugo de la banda que asesinó a Silvia Lépez, gerente del Banco Nación en Munro, durante un asalto a su camioneta en febrero.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a Omar Maximiliano Vera, de 43 años, último prófugo de la banda que asesinó a Silvia Lépez, gerente del Banco Nación en Munro, durante un asalto ocurrido en febrero.

El arresto se concretó en la estación ferroviaria de Pilar, en la intersección de Pilar Fortez y La Rioja, y marcó la conclusión de la captura de todos los involucrados en el homicidio.

El hecho ocurrió el 26 de febrero en la esquina de Independencia y José Hernández, Carapachay, cuando el esposo de Lépez intentó escapar de un grupo de ladrones que los emboscaron para robar la Chevrolet Tracker en la que circulaban. Durante la maniobra, los delincuentes dispararon, y el proyectil impactó en la cabeza de Lépez, que llegó fallecida al hospital.

Las investigaciones revelaron que los asaltantes habían robado previamente una Ford Territory blanca, que usaron para interceptar al matrimonio. “Los venían siguiendo desde San Martín”, indicaron fuentes policiales.

El análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas permitió detectar un vehículo de apoyo, un Toyota Corolla robado días antes en la Ciudad de Buenos Aires. Los delincuentes huyeron en varios autos hasta abandonar el último vehículo en José León Suárez, donde se realizó parte de la captura.

La investigación estuvo a cargo del Comando de Patrullas Tigre y el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Tigre 2da, con intervención de la UFI Vicente López, a cargo del fiscal Gastón Larramendi, y orden judicial del Juzgado de Garantías Nº1 de San Isidro.