San Fernando invita a la Bicicleteada Familiar del 21 de septiembre con actividades gratuitas

El domingo 21 de septiembre, a partir de las 9.30h, se realizará en San Fernando una nueva edición de la Bicicleteada Familiar, organizada por la Secretaría de Deporte del Municipio. La actividad es libre y gratuita, y culminará en el Parque Náutico (Almirante Martín y Escalada) con sorteos, clases deportivas y diversas sorpresas.
Los participantes podrán sumarse desde distintos puntos de encuentro y salida:
- Polideportivo N°1: Arnoldi y Pasteur
- Polideportivo N°2: Ruta 202 y Pueyrredón
- Polideportivo N°5: Guatemala 3053
- Polideportivo N°6: Avellaneda y Francia
- Polideportivo N°7: Arnoldi y Alvear
- Polideportivo N°8: French y Chacabuco
- Polideportivo N°9: Ruta 202 y Serrano
- Polideportivo N°11: Pellegrini entre Av. Avellaneda y Quintana
- Plaza Mitre: Madero y Constitución
- Plaza Dorrego: Constitución y Ambrosoni
Los distintos grupos serán acompañados y escoltados por personal de la Secretaría de Deportes, asegurando que todos los ciclistas lleguen juntos al Parque Náutico.
El evento está previsto para el domingo 21 de septiembre, pero en caso de lluvia, podría ser reprogramado. Esta iniciativa busca promover el deporte, la recreación y la participación familiar, fomentando hábitos saludables en la comunidad.