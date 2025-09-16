San Fernando invita a la Bicicleteada Familiar del 21 de septiembre con actividades gratuitas

El Municipio de San Fernando organiza el domingo 21 de septiembre la Bicicleteada Familiar, con salida desde distintos polideportivos y llegada al Parque Náutico, donde habrá clases deportivas, sorteos y actividades recreativas. La participación es libre y gratuita.

El domingo 21 de septiembre, a partir de las 9.30h, se realizará en San Fernando una nueva edición de la Bicicleteada Familiar, organizada por la Secretaría de Deporte del Municipio. La actividad es libre y gratuita, y culminará en el Parque Náutico (Almirante Martín y Escalada) con sorteos, clases deportivas y diversas sorpresas.

Los participantes podrán sumarse desde distintos puntos de encuentro y salida:



Polideportivo N°1: Arnoldi y Pasteur

Polideportivo N°2: Ruta 202 y Pueyrredón

Polideportivo N°5: Guatemala 3053

Polideportivo N°6: Avellaneda y Francia

Polideportivo N°7: Arnoldi y Alvear

Polideportivo N°8: French y Chacabuco

Polideportivo N°9: Ruta 202 y Serrano

Polideportivo N°11: Pellegrini entre Av. Avellaneda y Quintana

Plaza Mitre: Madero y Constitución

Plaza Dorrego: Constitución y Ambrosoni



Los distintos grupos serán acompañados y escoltados por personal de la Secretaría de Deportes, asegurando que todos los ciclistas lleguen juntos al Parque Náutico.

El evento está previsto para el domingo 21 de septiembre, pero en caso de lluvia, podría ser reprogramado. Esta iniciativa busca promover el deporte, la recreación y la participación familiar, fomentando hábitos saludables en la comunidad.