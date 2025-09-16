edición 7869 - visitas hoy 41288

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Tigre y Nordelta construirán un puente sobre el Camino Bancalari para mejorar el tránsito

Comenzará la obra del puente en Nordelta que eliminará colas en el Camino Bancalari
El Municipio de Tigre y Nordelta SA iniciarán en el último trimestre del año la construcción de un puente elevado en el Camino Bancalari para agilizar la salida hacia Panamericana y mejorar los accesos a los barrios privados de la zona.

En el último trimestre del año comenzará una obra clave para el tránsito en Nordelta. El Municipio de Tigre y Nordelta SA acordaron la construcción de un puente elevado sobre el Camino Bancalari, con el objetivo de eliminar los embotellamientos en la rotonda de acceso y beneficiar a miles de vecinos.


El nuevo puente partirá a la altura del edificio Officia y cruzará sobre la rotonda, permitiendo que el tráfico que sale de Nordelta hacia Panamericana circule de manera directa, sin interferir con los vehículos que se dirigen hacia Benavídez. De esta manera se eliminará un punto crítico que genera largas colas en horas pico.


Además, los autos que provienen del Camino Barbarita tendrán un carril propio de retorno para acceder al puente, lo que reducirá cruces y demoras.


El proyecto incluye también la ampliación a dos carriles por mano del Corredor Bancalari, entre la rotonda de acceso a Nordelta y la ruta V50. Esta última conecta con los barrios Talar del Lago 1 y 2, Barrancas de San José y Barrancas de Santa María.


En el cruce entre el Corredor Bancalari y la ruta V50 se construirá un distribuidor alargado, diseñado para facilitar los giros y mejorar la fluidez del tránsito.


Según se informó, la duración estimada de todas las obras será de un año.


Últimas Noticias

San Fernando invita a la Bicicleteada Familiar del 21 de septiembre con actividades gratuitas
San Fernando invita a la Bicicleteada Familiar del 21 de septiembre con actividades gratuitas
Este jueves se inaugura el 30° Salón Primavera de San Fernando en el Paseo Cultural Otamendi
Este jueves se inaugura el 30° Salón Primavera de San Fernando en el Paseo Cultural Otamendi
Intentó robar cables en el tren Mitre, casi muere electrocutado y terminó detenido
Intentó robar cables en el tren Mitre, casi muere electrocutado y terminó detenido
El decano de la UTN Pacheco pidió respuestas tras el veto presidencial
El decano de la UTN Pacheco pidió respuestas tras el veto presidencial
“La educación es un derecho constitucional”: la rectora de la UNDELTA cuestionó los recortes del Gobierno nacional
“La educación es un derecho constitucional”: la rectora de la UNDELTA cuestionó los recortes del Gobierno nacional
La Biblioteca Popular Sarmiento de Tigre celebra su aniversario con mejoras, innovación y crecimiento comunitario
La Biblioteca Popular Sarmiento de Tigre celebra su aniversario con mejoras, innovación y crecimiento comunitario