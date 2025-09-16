Tigre y Nordelta construirán un puente sobre el Camino Bancalari para mejorar el tránsito

El Municipio de Tigre y Nordelta SA iniciarán en el último trimestre del año la construcción de un puente elevado en el Camino Bancalari para agilizar la salida hacia Panamericana y mejorar los accesos a los barrios privados de la zona.

En el último trimestre del año comenzará una obra clave para el tránsito en Nordelta. El Municipio de Tigre y Nordelta SA acordaron la construcción de un puente elevado sobre el Camino Bancalari, con el objetivo de eliminar los embotellamientos en la rotonda de acceso y beneficiar a miles de vecinos.

El nuevo puente partirá a la altura del edificio Officia y cruzará sobre la rotonda, permitiendo que el tráfico que sale de Nordelta hacia Panamericana circule de manera directa, sin interferir con los vehículos que se dirigen hacia Benavídez. De esta manera se eliminará un punto crítico que genera largas colas en horas pico.

Además, los autos que provienen del Camino Barbarita tendrán un carril propio de retorno para acceder al puente, lo que reducirá cruces y demoras.

El proyecto incluye también la ampliación a dos carriles por mano del Corredor Bancalari, entre la rotonda de acceso a Nordelta y la ruta V50. Esta última conecta con los barrios Talar del Lago 1 y 2, Barrancas de San José y Barrancas de Santa María.

En el cruce entre el Corredor Bancalari y la ruta V50 se construirá un distribuidor alargado, diseñado para facilitar los giros y mejorar la fluidez del tránsito.

Según se informó, la duración estimada de todas las obras será de un año.