Intentó robar cables en el tren Mitre, casi muere electrocutado y terminó detenido

Un joven de 24 años fue detenido tras intentar robar cables ferroviarios del tren Mitre en Palermo. Las cámaras de seguridad detectaron la maniobra y evitaron una tragedia.

Un joven de 24 años fue detenido en la madrugada del lunes tras un intento de robo de cables ferroviarios del tren Mitre en Palermo. El hecho ocurrió en Empalme Maldonado, cerca de las 2.30, y fue detectado por las cámaras de seguridad del sistema de vigilancia de Trenes Argentinos, que alertaron a la Policía Federal Argentina (PFA).

Según informó la empresa estatal, el sospechoso fue visto por una torre móvil equipada con un domo de 360 grados cuando ingresaba a la zona de vías y se dirigía hacia la cabina de señales. En las imágenes se lo observa manipulando cables con la aparente intención de robarlos, lo que activó el protocolo de alerta en el Centro de Monitoreo.

Desde Trenes Argentinos señalaron: “Desde el centro de monitoreo se dio aviso inmediato a personal de seguridad, que llegó al lugar y logró disuadir el hecho”.

El intento de robo no se concretó y, aunque el joven manipuló cables de alto riesgo, se salvó de morir electrocutado porque las vías se encontraban desenergizadas por obras en los ramales Mitre y Suárez. “De encontrarse la vía energizada, el ladrón podría haber muerto electrocutado”, explicaron.

El detenido fue trasladado por la PFA a la comisaría correspondiente y quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, a cargo del juez Marcelo Martínez Di Giorgi y con secretaría de Verónica Martina Lara.

El caso se enmarca en el Plan Estratégico de Seguridad y Prevención de Trenes Argentinos, que busca reforzar el control en zonas ferroviarias críticas con nuevas tecnologías y más presencia de vigilancia.