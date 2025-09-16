“La educación es un derecho constitucional”: la rectora de la UNDELTA cuestionó los recortes del Gobierno nacional

La rectora de la Universidad del Delta, Carolina Farías, expresó su preocupación por el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y confirmó que la institución participará de la marcha de este miércoles frente al Congreso. Denunció la pérdida salarial de docentes y no docentes, las dificultades edilicias y la falta de becas, y remarcó que “la educación está en la Constitución y debe ser garantizada por el Estado”.

En diálogo con el programa Conexión Local por FM Open, la rectora de la Universidad del Delta (UNDELTA), Carolina Farías, manifestó su preocupación por el desfinanciamiento que atraviesa el sistema universitario nacional y confirmó la participación de la institución en la marcha de este miércoles frente al Congreso, día en que se debatirá el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

Farías fue categórica al señalar que “el derecho a la educación está en la Constitución desde 1853 y es el Estado nacional el que debe garantizarlo”. En ese sentido, cuestionó los recortes aplicados por el Gobierno y defendió la necesidad de contar con un marco legal que asegure previsibilidad presupuestaria.

"Desde 2023 el sistema universitario viene perdiendo entre un 30 y un 40% de los sueldos de docentes y no docentes. Esta ley no crea nuevos impuestos ni compromete el equilibrio fiscal, sino que ordena el gasto para garantizar la continuidad de la educación pública", explicó.

La rectora planteó que el Gobierno nacional “pone al equilibrio fiscal como un dogma, dejando de lado la educación, la ciencia, la salud o los jubilados” y advirtió que esa lógica implica “no darle prioridad ni sentido al ser humano”.

Al referirse a la comunidad educativa, destacó que al principio hubo confusión entre los estudiantes, pero que hoy “ellos mismos van viendo cómo tienen menos derechos: en lo edilicio, en la falta de docentes y en el recorte de becas y del sistema científico”. Y añadió: “A nosotros, que somos una universidad joven, nos cuesta mucho conseguir profesores que viajen a dar clases porque gran parte de su salario se va en traslados”.

Respecto a la movilización convocada para este miércoles 17, Farías afirmó: “Todo el sistema universitario está de acuerdo en defender la ley de financiamiento. La universidad pública es un orgullo nacional: permitió que quienes tienen más y quienes tienen menos puedan acceder a una vida distinta y de progreso”.

Por último, expresó escepticismo sobre un posible cambio de rumbo por parte del Gobierno: “No escuchó el reclamo de la sociedad ni el mensaje de las urnas. Tiene una concepción del ser humano y de sus derechos muy diferente a la que construyó el sistema universitario. Lamentablemente, lo veo muy difícil”.

Entrevista Completa a Carolina Frias