San Isidro avanza con la mejora de estaciones de bombeo pluvial para prevenir inundaciones en el Bajo

El Municipio inició la puesta en valor de seis estaciones de bombeo en el Bajo de San Isidro. Las obras buscan garantizar un funcionamiento eficiente del sistema pluvial, reducir riesgos de inundaciones y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El Municipio de San Isidro puso en marcha la puesta en valor de las estaciones de bombeo pluvial ubicadas en el Bajo de San Isidro, con el objetivo de reforzar el control hídrico, mitigar riesgos de inundación y preservar la infraestructura urbana.

En total, se realizarán mejoras en seis estaciones durante un período de tres meses. Estas instalaciones son claves para enfrentar las crecidas del Río de la Plata y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de desagüe pluvial en la zona.

Los trabajos comenzaron en las estaciones situadas en España y Martín y Omar, y continuarán en las ubicadas en Chile, Leloir, Roque Sáez Peña y Los Álamos.

Las tareas contemplan la renovación de pisos, trabajos de impermeabilización y pintura, además de la incorporación de elementos de seguridad e higiene.

De acuerdo con el municipio, estas obras permiten asegurar que las estaciones de bombeo operen de manera eficiente y segura, beneficiando directamente a los vecinos del Bajo de San Isidro al reducir los riesgos de anegamientos y contribuir a una mejor calidad de vida.