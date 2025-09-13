Julio Zamora firmó un acuerdo con Conarcoop para fortalecer el reciclaje en Tigre

En el Palacio Municipal, el intendente Julio Zamora firmó un acuerdo con Conarcoop para crear una mesa de trabajo que potencie las políticas ambientales y el programa Reciclá en Tigre.

En el Palacio Municipal de Tigre, el intendente Julio Zamora firmó un acuerdo con la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) para avanzar en la creación de una mesa de trabajo destinada a mejorar los índices de gestión en materia de reciclaje. La iniciativa busca fortalecer las políticas ambientales e impulsar la inclusión y el trabajo social en el distrito.

Durante el encuentro, Zamora remarcó: “Nos reunimos con referentes de Conarcoop, con el propósito de trabajar en conjunto y consolidar nuestra política ambiental en el Municipio. La cooperativa hace muchos años está radicada en la ciudad y siempre nos ayuda a repensar las decisiones que tomamos con relación a la materia”.

El acuerdo complementará el programa municipal Reciclá, que ya se implementa con éxito en Tigre. Según explicaron, la mesa de trabajo permitirá diagramar nuevas acciones conjuntas en gestión de residuos para optimizar los resultados.

Por su parte, el presidente de Conarcoop, Ramiro Martínez, destacó: “Fue una reunión muy positiva, es muy bueno que Tigre sea referente y promotor en gestión de residuos. El intendente Julio Zamora y su equipo de trabajo tienen un compromiso importante en la materia y a su vez en pensar una nueva instancia para perfeccionar las políticas que ya ejecutan”.

Zamora y su equipo además compartieron con los representantes de la entidad las medidas de reciclaje y ambientales que lleva adelante el Municipio, junto con las políticas sociales de inclusión destinadas a integrar a los distintos actores del territorio.