Encuentro Nacional de Artesanos en San Fernando: agenda completa y shows hasta el 15 de septiembre

El Encuentro Nacional de Artesanos ya se vive en San Fernando con más de 250 expositores de todo el país, espectáculos en vivo y un gran cierre con la artista folklórica Maggie Cullen el domingo a las 18 en la Plaza Mitre (Madero y Constitución). La feria, organizada por la Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio y artesanos locales, permanecerá abierta hasta el lunes 15 de septiembre de 10 a 21, con entrada libre y gratuita.
El intendente Juan Andreotti recorrió los stands de esta 28° edición, acompañado por el presidente del HCD, Santiago Ríos. “Es una feria muy importante y esperada por todos, con 250 artesanos y muchos shows. Invitamos a todos, también a disfrutar el cierre de Maggie Cullen este domingo”, expresó Ríos.
Las familias pueden encontrar una amplia variedad de artesanías: alfarería, joyería, carpintería, herrería, cestería, muñequería, tejidos, pinturas, cerámicas, resinas, indumentaria, juguetes, cueros e instrumentos musicales, entre otras.
El director general de Cultura y Turismo, Rodney Rodríguez Núñez, detalló la programación: “El jueves tuvimos rock, la noche del viernes nos invitó a bailar salsa y bachata; este sábado tendremos shows variados para toda la familia y el domingo la peña folklórica para terminar con Maggie Cullen”.
Agenda del Encuentro Nacional de Artesanos
Sábado 13/9
- Leo Traiber
- Murga Mutante
- Circo UDAI
- Charly Micol y Los Caballos de Madera
- Bandun Percusión Danza Afro
- Cierre de Sin Repuesto
Domingo 14/9
Peña folklórica con:
- Danzarte
- Los Chipaqueros
- El Ceibal
- Male Ausqui
- La Popular
- La Bolada Folk
- Compañía Gaucha Argentina
- Gran cierre de Maggie Cullen a las 18 hs
En caso de mal tiempo, los eventos podrían ser reprogramados.