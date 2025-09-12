edición 7865 - visitas hoy 38352

San Fernando

Encuentro Nacional de Artesanos en San Fernando: agenda completa y shows hasta el 15 de septiembre

Encuentro Nacional de Artesanos en San Fernando
Con más de 250 artesanos de todo el país, espectáculos en vivo y el esperado cierre de Maggie Cullen, San Fernando celebra la 28° edición del Encuentro Nacional de Artesanos en la Plaza Mitre hasta el lunes 15 de septiembre.

El Encuentro Nacional de Artesanos ya se vive en San Fernando con más de 250 expositores de todo el país, espectáculos en vivo y un gran cierre con la artista folklórica Maggie Cullen el domingo a las 18 en la Plaza Mitre (Madero y Constitución). La feria, organizada por la Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio y artesanos locales, permanecerá abierta hasta el lunes 15 de septiembre de 10 a 21, con entrada libre y gratuita.


El intendente Juan Andreotti recorrió los stands de esta 28° edición, acompañado por el presidente del HCD, Santiago Ríos. “Es una feria muy importante y esperada por todos, con 250 artesanos y muchos shows. Invitamos a todos, también a disfrutar el cierre de Maggie Cullen este domingo”, expresó Ríos.


Las familias pueden encontrar una amplia variedad de artesanías: alfarería, joyería, carpintería, herrería, cestería, muñequería, tejidos, pinturas, cerámicas, resinas, indumentaria, juguetes, cueros e instrumentos musicales, entre otras.


El director general de Cultura y Turismo, Rodney Rodríguez Núñez, detalló la programación: “El jueves tuvimos rock, la noche del viernes nos invitó a bailar salsa y bachata; este sábado tendremos shows variados para toda la familia y el domingo la peña folklórica para terminar con Maggie Cullen”.


Agenda del Encuentro Nacional de Artesanos


Sábado 13/9



  • Leo Traiber

  • Murga Mutante

  • Circo UDAI

  • Charly Micol y Los Caballos de Madera

  • Bandun Percusión Danza Afro

  • Cierre de Sin Repuesto


Domingo 14/9
Peña folklórica con:



  • Danzarte

  • Los Chipaqueros

  • El Ceibal

  • Male Ausqui

  • La Popular

  • La Bolada Folk

  • Compañía Gaucha Argentina

  • Gran cierre de Maggie Cullen a las 18 hs


En caso de mal tiempo, los eventos podrían ser reprogramados.

