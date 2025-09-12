Encuentro Nacional de Artesanos en San Fernando: agenda completa y shows hasta el 15 de septiembre

Con más de 250 artesanos de todo el país, espectáculos en vivo y el esperado cierre de Maggie Cullen, San Fernando celebra la 28° edición del Encuentro Nacional de Artesanos en la Plaza Mitre hasta el lunes 15 de septiembre.

El Encuentro Nacional de Artesanos ya se vive en San Fernando con más de 250 expositores de todo el país, espectáculos en vivo y un gran cierre con la artista folklórica Maggie Cullen el domingo a las 18 en la Plaza Mitre (Madero y Constitución). La feria, organizada por la Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio y artesanos locales, permanecerá abierta hasta el lunes 15 de septiembre de 10 a 21, con entrada libre y gratuita.

El intendente Juan Andreotti recorrió los stands de esta 28° edición, acompañado por el presidente del HCD, Santiago Ríos. “Es una feria muy importante y esperada por todos, con 250 artesanos y muchos shows. Invitamos a todos, también a disfrutar el cierre de Maggie Cullen este domingo”, expresó Ríos.

Las familias pueden encontrar una amplia variedad de artesanías: alfarería, joyería, carpintería, herrería, cestería, muñequería, tejidos, pinturas, cerámicas, resinas, indumentaria, juguetes, cueros e instrumentos musicales, entre otras.

El director general de Cultura y Turismo, Rodney Rodríguez Núñez, detalló la programación: “El jueves tuvimos rock, la noche del viernes nos invitó a bailar salsa y bachata; este sábado tendremos shows variados para toda la familia y el domingo la peña folklórica para terminar con Maggie Cullen”.

Agenda del Encuentro Nacional de Artesanos

Sábado 13/9



Leo Traiber



Murga Mutante



Circo UDAI



Charly Micol y Los Caballos de Madera



Bandun Percusión Danza Afro



Cierre de Sin Repuesto



Domingo 14/9

Peña folklórica con:



Danzarte



Los Chipaqueros



El Ceibal



Male Ausqui



La Popular



La Bolada Folk



Compañía Gaucha Argentina



Gran cierre de Maggie Cullen a las 18 hs



En caso de mal tiempo, los eventos podrían ser reprogramados.