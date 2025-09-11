Condenaron a Bolsonaro: el fallo que sacude a Brasil y cambia la historia política del país

El Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró culpable a Jair Bolsonaro por participar en un plan para derrocar la democracia tras perder las elecciones de 2022. El expresidente recibió la condena más grave de su vida política.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro en un fallo histórico que marca un antes y un después en la política del país.

La primera turma del máximo tribunal lo declaró culpable por tentativa de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño al patrimonio público y deterioro de bienes históricos.

La sentencia también alcanzó a otros siete aliados del exmandatario, a quienes la Justicia consideró partícipes de un plan sistemático para socavar la democracia luego de que Bolsonaro perdiera las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El grupo incluía figuras claves del gobierno, militares de alto rango y organismos de inteligencia. El proceso se remonta a enero de 2023, cuando miles de manifestantes bolsonaristas invadieron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto en Brasilia, en un hecho que buscó impedir la asunción del actual presidente.

El episodio fue comparado con lo ocurrido en enero de 2021 en Estados Unidos, cuando seguidores de Donald Trump asaltaron el Capitolio en rechazo a la victoria de Joe Biden.

A sus 70 años, Bolsonaro ya cumple prisión domiciliaria desde agosto de 2025, y la Justicia le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales de 2026, pese a los intentos judiciales de su partido para revertir la decisión.

Analistas señalan que el fallo deja a Bolsonaro en su momento político más débil, limitado posiblemente a nominar a un candidato opositor a Lula en los próximos comicios.

La condena al exmandatario constituye un hito judicial y político en Brasil, y abre un interrogante clave: ¿cómo impactará este veredicto en el futuro de la derecha brasileña?