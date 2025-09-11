edición 7864 - visitas hoy 47923

Policiales

Femicidio en Pilar: hallan a una joven asesinada en un departamento del centro y detienen a su pareja

Un femicidio sacudió al centro de Pilar este jueves, cuando el cuerpo mutilado de una joven de 25 años fue hallado dentro de un departamento de Rivadavia al 700. Su pareja, de 26, quedó detenida tras intentar quitarse la vida.

Un femicidio conmocionó a Pilar este jueves por la mañana, cuando el cuerpo de Solange Sanabria Ventura, una joven de 25 años oriunda de General Rodríguez que se encontraba desaparecida desde principios de septiembre, fue hallado en un departamento del centro de la ciudad.


El operativo policial se llevó a cabo en un edificio ubicado en Rivadavia al 700, donde una vecina dio aviso a las autoridades tras percibir un fuerte olor nauseabundo. Al ingresar al inmueble, los efectivos encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición, envuelto en una frazada y dentro de una bolsa de consorcio.


Según trascendió, el cadáver presentaba mutilaciones en las piernas y un brazo, lo que motivó un importante despliegue de seguridad en la zona céntrica, con al menos diez patrulleros en el perímetro. El hallazgo sorprendió a vecinos y transeúntes, que se vieron obligados a interrumpir su paso mientras los peritos trabajaban en la escena.


En el mismo departamento fue hallado Oscar Ángel Benítez, pareja de la víctima, quien habría intentado suicidarse provocándose cortes en uno de sus brazos con un serrucho. Fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde permanece internado bajo custodia policial.


La causa quedó caratulada como “aprehensión por delito de femicidio” y “tentativa de suicidio”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción de Género de Pilar, a cargo de la fiscal María José Basigl.

Circulo Medico de San Isidro Asamblea Anual Ordinaria 2025

CONVOCATORIA


La Comisión Directiva convoca a los Sres. Socios del Círculo Médico de San Isidro a la Asamblea Anual Ordinaria que se realizará el día viernes 26 de septiembre de 2025, en Alsina 167 – San Isidro, a las 12:30 horas en primera convocatoria y a las 13:30 hs. en segunda convocatoria, con cualquier número de asociados, siempre que sea mayor de once, si en la primera no se lograse el quórum estatutario para considerar el siguiente:


ORDEN DEL DIA



  1. Designación de dos socios para firmar el acta

  2. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas

  3. Consideración de la Memoria, Balance y Anexos, correspondientes al Ejercicio Nº 64 cerrado el 30 de junio de 2025.

  4. Proclamación de las autoridades resultantes de la elección realizada el 1º y 2 de septiembre de 2025.

