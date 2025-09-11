edición 7864 - visitas hoy 42088

San Isidro

San Isidro lanzó la Brigada de Operaciones Inmediatas para combatir bandas delictivas

El Municipio de San Isidro creó la Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI), una unidad de la Patrulla Municipal entrenada para actuar junto a la Policía Bonaerense en la detección y neutralización de bandas delictivas. La BOI ya realizó más de 500 operativos, identificó a más de 6.300 personas y fortalece la seguridad con cámaras 4K y patrullaje constante.

El Municipio de San Isidro creó la Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI), una nueva unidad de la Patrulla Municipal diseñada para detectar y neutralizar bandas delictivas en colaboración con la Policía Bonaerense.


La BOI actúa en delitos complejos como entraderas, motochorros y asaltos violentos, reforzando la capacidad de patrullaje y la respuesta inmediata ante incidentes en curso. "Seguimos fortaleciendo nuestro sistema de seguridad municipal cumpliendo con el compromiso que asumimos con los vecinos", afirmó el intendente Ramón Lanús.


Este cuerpo está compuesto por agentes especialmente capacitados y móviles operativos que se desplazan junto a efectivos policiales, cubriendo zonas donde la seguridad y la propiedad de los vecinos están en riesgo. La BOI emplea estrategias preferentemente de navegación para neutralizar amenazas y garantizar la protección de la comunidad.


Desde su creación, la brigada participó en 391 operativos dinámicos y 156 estáticos, identificando a 6.312 personas y concretando 7 aprehensiones. Los operativos incluyen la verificación de individuos y vehículos sospechosos mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), consultando pedidos judiciales de detención o secuestro de rodados.


La BOI se suma al sistema de seguridad municipal, que cuenta con 134 móviles, 46 motos y 1.293 cámaras conectadas al Centro de Operaciones Municipal, garantizando cobertura 24 horas. Además, se están instalando 2.100 nuevas cámaras 4K y 170 cámaras lectoras de patentes, que permitirán cerrar el anillo digital y mejorar la vigilancia de la ciudad.

Circulo Medico de San Isidro Asamblea Anual Ordinaria 2025

CONVOCATORIA


La Comisión Directiva convoca a los Sres. Socios del Círculo Médico de San Isidro a la Asamblea Anual Ordinaria que se realizará el día viernes 26 de septiembre de 2025, en Alsina 167 – San Isidro, a las 12:30 horas en primera convocatoria y a las 13:30 hs. en segunda convocatoria, con cualquier número de asociados, siempre que sea mayor de once, si en la primera no se lograse el quórum estatutario para considerar el siguiente:


ORDEN DEL DIA



  1. Designación de dos socios para firmar el acta

  2. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas

  3. Consideración de la Memoria, Balance y Anexos, correspondientes al Ejercicio Nº 64 cerrado el 30 de junio de 2025.

  4. Proclamación de las autoridades resultantes de la elección realizada el 1º y 2 de septiembre de 2025.

