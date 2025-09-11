San Isidro lanzó la Brigada de Operaciones Inmediatas para combatir bandas delictivas

El Municipio de San Isidro creó la Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI), una unidad de la Patrulla Municipal entrenada para actuar junto a la Policía Bonaerense en la detección y neutralización de bandas delictivas. La BOI ya realizó más de 500 operativos, identificó a más de 6.300 personas y fortalece la seguridad con cámaras 4K y patrullaje constante.

El Municipio de San Isidro creó la Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI), una nueva unidad de la Patrulla Municipal diseñada para detectar y neutralizar bandas delictivas en colaboración con la Policía Bonaerense.

La BOI actúa en delitos complejos como entraderas, motochorros y asaltos violentos, reforzando la capacidad de patrullaje y la respuesta inmediata ante incidentes en curso. "Seguimos fortaleciendo nuestro sistema de seguridad municipal cumpliendo con el compromiso que asumimos con los vecinos", afirmó el intendente Ramón Lanús.

Este cuerpo está compuesto por agentes especialmente capacitados y móviles operativos que se desplazan junto a efectivos policiales, cubriendo zonas donde la seguridad y la propiedad de los vecinos están en riesgo. La BOI emplea estrategias preferentemente de navegación para neutralizar amenazas y garantizar la protección de la comunidad.

Desde su creación, la brigada participó en 391 operativos dinámicos y 156 estáticos, identificando a 6.312 personas y concretando 7 aprehensiones. Los operativos incluyen la verificación de individuos y vehículos sospechosos mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), consultando pedidos judiciales de detención o secuestro de rodados.

La BOI se suma al sistema de seguridad municipal, que cuenta con 134 móviles, 46 motos y 1.293 cámaras conectadas al Centro de Operaciones Municipal, garantizando cobertura 24 horas. Además, se están instalando 2.100 nuevas cámaras 4K y 170 cámaras lectoras de patentes, que permitirán cerrar el anillo digital y mejorar la vigilancia de la ciudad.