El Gobierno desafectó del uso ferroviario el predio del Parque de la Costa en Tigre

El Ministerio de Economía oficializó la medida a través de la resolución 1328/2025 publicada en el Boletín Oficial. El predio, de más de 51 mil metros cuadrados, estaba bajo jurisdicción de ADIFSA.

El Gobierno nacional resolvió la desafectación del uso ferroviario del predio donde funciona el Parque de la Costa en Tigre, a través de la resolución 1328/2025 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo.

La medida alcanza un inmueble de 51.563,63 metros cuadrados, ubicado en el cuadro de la estación Delta, identificado con el CIE 0600076108/15 y perteneciente al Estado Nacional. Hasta ahora se encontraba bajo la jurisdicción de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA).

El texto de la resolución establece que, en caso de una eventual enajenación del predio, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá realizar la mensura y el deslinde del perímetro, con la intervención de ADIFSA, teniendo en cuenta las restricciones y afectaciones existentes.

La disposición fue comunicada formalmente a la AABE, a la ADIFSA y a la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA).

El Parque de la Costa funciona desde 1997 en Tigre y se convirtió en uno de los parques de diversiones más importantes de la Argentina, recibiendo a millones de visitantes a lo largo de su historia. Su ubicación estratégica, junto al río y la estación Delta del Tren de la Costa, lo transformó en un punto turístico clave para la región norte del conurbano bonaerense.

Sin embargo, la medida abre un escenario de incertidumbre sobre el futuro del predio y la continuidad del Parque de la Costa, ya que la resolución deja abierta la posibilidad de una enajenación —es decir, una venta o transferencia del inmueble—,