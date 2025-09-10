Tigre: vecinos participaron de una capacitación en RCP, maniobra de Heimlich y uso de desfibriladores

En la sede de Lalcec Tigre se dictó un taller abierto a la comunidad con técnicas de RCP, maniobra de Heimlich y uso de DEA, orientado a adultos y niños.

El Municipio de Tigre realizó una nueva capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), maniobra de Heimlich y uso de desfibriladores automáticos (DEA), destinada a vecinos y vecinas en la sede local de Lalcec ubicada en Tigre Centro.

El taller fue dictado por profesionales del Servicio de Emergencias Tigre (SET) con el objetivo de acercar herramientas de primeros auxilios y fortalecer la respuesta comunitaria ante situaciones de emergencia y urgencia.

Las jornadas se desarrollan en tres módulos: identificación de la situación y práctica de RCP, utilización del DEA y la maniobra de Heimlich. Las prácticas incluyen protocolos aplicados en adultos, niños y bebés.

Durante la capacitación, los instructores también informaron sobre teléfonos de emergencia, protocolos de actuación y la localización de desfibriladores en el partido, presentes en centros de salud, polideportivos y la estación fluvial, entre otros espacios.

Al finalizar el curso, los participantes recibieron una certificación oficial y fueron invitados a renovar su formación cada año para actualizarse sobre posibles cambios en los protocolos.

Quienes deseen más información pueden comunicarse vía correo electrónico a: comunidad@tigre.gob.ar