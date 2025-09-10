Tigre: Cecilia Ferreira negó que se hayan tratado proyectos urbanísticos en la última sesión del HCD

La concejal oficialista Cecilia Ferreira respondió a las críticas de Fuerza Patria y de Malena Galmarini, quienes cuestionaron la inclusión de expedientes urbanísticos en el orden del día. Aseguró que solo se aprobaron cinco proyectos sin relación con el tema.

La concejal de Tigre Cecilia Ferreira rechazó las acusaciones difundidas por Fuerza Patria respecto de la última sesión del Honorable Concejo Deliberante (HCD), realizada este martes, donde se señaló al oficialismo por incluir proyectos urbanísticos a último momento.

"No se trataron proyectos de urbanismo ni vinculados a torres o edificaciones. Solo se trataron cinco proyectos, que no guardan relación con dichas temáticas. Cabe aclarar que sí ingresaron iniciativas de este tipo, pero permanecen en comisiones para su posterior tratamiento. Asimismo, se aprobaron proyectos de interés legislativo, de importancia para nuestra comunidad, relacionados a las instituciones que trabajan proyectos de inclusión como Casa Verde, donde se acompañan a más de 200 estudiantes", sostuvo la edil.

La polémica tomó fuerza después de que Malena Galmarini cuestionara en redes sociales la entrega del orden del día minutos antes del inicio de la sesión, con la afirmación de que incluía 17 páginas de expedientes vinculados a torres y desarrollos multifamiliares.

En diálogo con la prensa, Ferreira buscó llevar claridad: "Lo que se trató hoy en el orden del día fue acordado con los distintos presidentes de bloques. Pudimos trabajar con los concejales que asistieron y aprobar proyectos que son muy importantes para la comunidad".

Entre los temas aprobados, la concejal destacó el acompañamiento legislativo a la asociación Casa Verde, que trabaja en el barrio El Zorzal con personas con discapacidad, y la declaración de interés a un libro escrito por una madre sobre el legado de su hijo.

"Queremos dejar totalmente aclarado que esto es una mentira de Fuerza Patria. No se tocó urbanismo ni ingresaron proyectos de torres. Los vecinos nos quieren ver trabajando, y eso es lo que hacemos todos los días en el Concejo", remarcó Ferreira.

Por último, la edil pidió no desprestigiar la labor legislativa: "Queda muy mal atacar a quienes estamos dedicados a presentar proyectos y discutirlos de cara a la gente. Nuestra obligación es trabajar por Tigre y lo estamos haciendo".