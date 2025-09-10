edición 7863 - visitas hoy 24443

Tigre

Tigre firmó un convenio con la empresa Big Trees para impulsar proyectos ambientales y de inclusión

Julio Zamora rubricó un acuerdo con Carlos Rubén Bendrich
El intendente Julio Zamora rubricó un acuerdo con Carlos Rubén Bendrich, titular de la empresa Big Trees SRL, para desarrollar proyectos vinculados al cuidado del ambiente, la inclusión de personas con discapacidad y la educación.

El Municipio de Tigre firmó un convenio marco con la empresa Big Trees SRL, dedicada a proyectos de jardinería y cuidado de la naturaleza, con el objetivo de impulsar iniciativas comunitarias vinculadas al ambiente, la educación y la inclusión de personas con discapacidad.


El acuerdo fue rubricado en el Palacio Municipal por el intendente Julio Zamora y el titular de la firma, Carlos Rubén Bendrich, quien destacó que la empresa —ubicada en Rincón de Milberg— busca fortalecer su trabajo con un enfoque social.


"Pudimos hablar con Carlos sobre su emprendimiento y los proyectos a futuro en articulación con el Municipio de Tigre. Es importante escuchar las propuestas que nos traen las instituciones, empresas y otras organizaciones en pos del bienestar comunitario", señaló Zamora tras el encuentro.


La reunión contó con la presencia de autoridades locales y representantes de Big Trees, donde se abordaron temas como la contaminación ambiental, el cuidado de los espacios verdes, la inclusión social, la discapacidad y la educación.


Por su parte, Bendrich afirmó: "Nuestra empresa se dedica a hacer obras de jardinería en espacios públicos. Se desarrolló con un sentido social y estamos muy agradecidos con el Municipio que nos permite canalizar toda esa sensibilidad. El intendente Julio Zamora aprecia nuestro trabajo y conversamos de cómo aplicarlo puntualmente para niños autistas y ciegos".

