Malena Galmarini tras las elecciones: “Es momento de festejar, pero también de reflexionar sobre los problemas reales de la gente”

Tras el resultado electoral en la Primera Sección Electoral, la candidata a senadora Malena Galmarini remarcó la importancia de la unidad, el rol de la juventud y destacó a Sergio Massa como el articulador político del espacio.

Tras los resultados electorales en la Primera Sección Electoral, la candidata a senadora Malena Galmarini aseguró que el triunfo debe ser un punto de celebración, pero también de reflexión sobre las demandas sociales.

“Nunca le pongo demasiadas expectativas a las elecciones, siempre digo que me importa más el lunes que el domingo a la noche. Ahora es un momento para festejar, para estar con los compañeros y compañeras, pero también para reflexionar sobre cómo resolvemos los problemas reales que tiene la gente”, afirmó Galmarini.

En este sentido, señaló que los problemas de Tigre llevan años sin resolverse y que actualmente se encuentran agravados. “Lo importante es encontrar soluciones para los vecinos, no para los dirigentes”, subrayó.

Respecto al rol de Sergio Massa, fue contundente: “Sergio es el gran hacedor de esta unidad. Aunque él diga que fuimos todos, fue quien articuló lo que parecía imposible. No sólo en esta elección: también fue el que evitó que nos fuéramos antes del gobierno por las peleas internas. La unidad que tenemos hoy es gracias a él, y hay que sostenerla a pesar de las diferencias”.

La dirigente también hizo referencia a la participación juvenil y destacó la figura de Sebastián Rovira: “Seba es un cuadro joven que refresca la política. Lo más lindo es ver a una banda de pibes que se interesan por su lugar, por la política, que se comprometen con los barrios. Eso es lo que más contenta me pone”.

De cara al futuro, Galmarini llamó a reforzar la construcción colectiva con miras al 27 de octubre: “De acá al 27 tenemos que conformar un equipo potente que retenga el municipio de Tigre con una perspectiva peronista, nacional y popular, preocupada por los problemas concretos de la gente. Dejar de tener un cargo no te hace ni más ni menos político: yo sigo haciendo política con y sin cargo”.