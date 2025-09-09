Robaron un techo solar en Vicente López y fueron detenidos en San Isidro por el sistema de patentes

Un vecino denunció en Villa Adelina el hurto del techo solar de su Peugeot 207. Un mes después, la Policía identificó a los sospechosos y los atrapó a metros del shopping Unicenter gracias al sistema de lector de patentes.

En apenas 13 segundos, un ladrón logró sustraer el techo solar de un Peugeot 207 estacionado en Villa Adelina, partido de Vicente López. La maniobra, registrada por cámaras de seguridad, se produjo el 7 de julio cuando el delincuente forzó la pieza en cuatro movimientos y escapó con la ayuda de cómplices que lo aguardaban en un Chevrolet Aveo.

La denuncia fue realizada por la dueña del vehículo, una vecina de 64 años. A partir de la investigación, la Policía logró identificar el rodado utilizado en la fuga.

Este lunes, el sistema municipal de lectores de patentes detectó la circulación del Aveo en la zona del shopping Unicenter, en Martínez. La alerta permitió que agentes de la DDI San Isidro y la SDDI Vicente López interceptaran el auto y detuvieran a P.R., de 26 años y señalado como autor del robo, y a M.R., también de 26, acusada de encubrimiento.

Durante la requisa, se secuestraron dos teléfonos celulares y herramientas que habrían sido utilizadas para sustraer techos solares. El fiscal Gastón Larramendi, de la UFI Vicente López Oeste, ordenó allanamientos de urgencia en los domicilios de los detenidos, ubicados en Lomas del Mirador.

En esos procedimientos la Policía incautó dos techos solares, prendas de vestir usadas en el hecho, una motocicleta Brava 180 cc, una Honda Bis 125 cc sin numeración visible, 400 dólares y un revólver calibre .32. Por la posesión del arma y la moto adulterada fue aprehendido G.D., de 26 años, imputado por tenencia ilegal de arma de fuego.

También se hallaron guantes, una barreta, una llave de ignición y diversas partes de motocicletas. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia.