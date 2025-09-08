Elecciones en Tigre: qué dijo Julio Zamora tras quedar tercero con Somos Buenos Aires

Anoche, en el búnker de Rincón de Milberg, el intendente Julio Zamora reconoció la derrota de Somos Buenos Aires y felicitó a Fuerza Patria y La Libertad Avanza.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, reconoció la derrota de Somos Buenos Aires en las elecciones legislativas y brindó un discurso en el búnker de Rincón de Milberg, donde felicitó a las fuerzas que se impusieron en los comicios.

“Quiero agradecerle a todos los vecinos y vecinas que, a pesar de esta polarización, optaron por esta fuerza política nueva que somos Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos los vecinos que nos acompañaron”, expresó Zamora.

El jefe comunal felicitó a Fuerza Patria y a La Libertad Avanza, que resultaron en el primer y segundo lugar: “Hay una diferencia mínima, pero hay dos fuerzas que nos superaron, que son Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Mil felicitaciones por este resultado que los coloca en una responsabilidad importante a la hora de representar el Concejo Deliberante y la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires”.

En su mensaje, Zamora destacó a los nuevos concejales electos de su espacio: Carolina Hernandorena y Denis Raffar. También mencionó la posibilidad de que Analía Padua se sume como tercera concejal, dependiendo del resultado del escrutinio definitivo. “Felicitaciones Carolina, felicitaciones Denis, que nos van a representar en el Concejo Deliberante”, señaló.

El intendente planteó que, pese al resultado, Somos Buenos Aires logró instalarse como una alternativa política: “Esto que logramos es una fuerza nueva, una fuerza que intenta constituirse en una alternativa para la provincia de Buenos Aires y para la Argentina. Hoy plantamos una pequeña semilla que va a dar sus frutos”.

Zamora admitió que la derrota dejó un sentimiento ambivalente: “La política siempre nos da este sabor agridulce. Pensamos que por sobre los problemas de los vecinos de Tigre, la gente optó por decidir problemas nacionales y está bien que así sea, respetamos que así sea”.

Finalmente, convocó a su equipo a seguir gobernando el distrito: “Mañana a la mañana tenemos que salir, abrir las puertas de las delegaciones municipales, abrir los polideportivos, abrir los centros de salud y a trabajar como hemos trabajado durante todos estos años para lograr que este municipio sea el mejor de la provincia de Buenos Aires”.

Y concluyó: “La gente ha elegido y nosotros somos respetuosos de este resultado. A dormir convencidos de que hemos hecho lo suficiente para que esta elección sea lo mejor posible para todos nosotros. Muchísimas gracias y a seguir trabajando por Tigre”.

