Política / San Fernando

Eva Andreotti arrasó en San Fernando con más del 62% y Juan Andreotti apuntó contra Milei

Con el 62,20% de los votos, la lista de Fuerza Patria que encabezó Eva Andreotti se impuso en las elecciones legislativas de San Fernando. El intendente Juan Andreotti celebró el resultado y envió un mensaje político: “Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, ver lo que está pasando y enfocar todos los esfuerzos en la niñez”.

Fuerza Patria obtuvo una contundente victoria en San Fernando, donde la lista encabezada por Eva Andreotti alcanzó el 62,20% de los votos, superando ampliamente a La Libertad Avanza, que quedó en segundo lugar con el 26,10%.


Al conocerse los resultados oficiales , el intendente Juan Andreotti celebró junto a la militancia en un acto del espacio político: “Gracias por el cariño, fue una campaña que disfruté muchísimo, por ver la alegría de cada uno de los militantes yendo a hablar con los vecinos. Que esto nos sirva, que nos dé fuerzas y que reflexionemos. Creo que tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, ver lo que está pasando y enfocar todos los esfuerzos en la niñez, porque los niños que formemos hoy van a ser los ‘Milei’ de mañana.  Formemos niños felices, para que el día de mañana el presidente haya sido un niño feliz y no se vengue los problemas de su infancia con el pueblo”.


El jefe comunal añadió: “Gracias por cuidar y por creer en lo que hacemos desde el corazón para que la gente viva mejor. Nos podemos equivocar, pero sin ninguna duda hay mucho amor atrás de cada decisión, hay mucho cariño, hay mucho compromiso con esta ciudad, con la gente. En octubre hay otra elección y tenemos que ganar”.


En el festejo estuvieron presentes el exintendente Luis Andreotti, el diputado nacional Matías Molle, el presidente del HCD Santiago Ríos, funcionarios municipales, concejales y los integrantes de la lista ganadora.


Los resultados finales de concejales en San Fernando fueron los siguientes:



  • Eva Andreotti (Fuerza Patria): 62,20%

  • Kevin Buj (La Libertad Avanza): 26,10%

  • Gustavo Aguilera (Somos): 3,34%

  • María Gabriela Puebla (Frente de Izquierda): 2,03%

  • Leandro Ipuche (Unión y Libertad): 1,52%

  • Otras fuerzas: 4,81%


Además, en la elección de Senadores Provinciales por la Primera Sección, San Fernando fue uno de los municipios donde más diferencia obtuvo Fuerza Patria. La lista de Gabriel Katopodis y Malena Galmarini alcanzó el 56%, contra el 31,6% de Diego Valenzuela (LLA) y el 3,5% de Julio Zamora (Somos).


