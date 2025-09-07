Resultados oficiales elecciones San Fernando 2025

Resultados oficiales de las elecciones en San Fernando 2025

Este domingo 7 de septiembre de 2025 los vecinos de San Fernando participaron de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Se eligieron senadores provinciales, concejales y consejeros escolares.

En esta oportunidad, 11 listas compitieron en San Fernando por los cargos en juego. Se renovaron 10 bancas en el Concejo Deliberante y 3 lugares en el Consejo Escolar, equivalentes a la mitad de los puestos. Los candidatos electos asumirán en diciembre de 2025 y permanecerán en funciones hasta 2029.

Los resultados oficiales son difundidos por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y se actualizan en la medida en que avanza el escrutinio. En esta página se publican los datos confirmados de los comicios celebrados en San Fernando el 7 de septiembre de 2025.

Resultados Oficiales San Fernando