Sebastián Rovira tras la victoria en Tigre: “Me da más fuerza para seguir trabajando por la gente”

El candidato más joven de la provincia celebró el triunfo de Fuerza Patria en Tigre, donde el espacio logró cinco bancas en el Concejo Deliberante. En diálogo con la prensa, Sebastián Rovira remarcó que la gente votó “en defensa de los más vulnerables” y envió un mensaje de unidad al peronismo local.

Tras el imponerse en la elección para concejales con el 34.48% de los votos, Sebastián Rovira, referente de Fuerza Patria, dialogó con la prensa y expresó: “Desde el primer momento de la elección fuimos coherentes con lo que creíamos. Había que estar con la gente en un momento donde la estaba pasando mal y así arrancamos la campaña, caminando barrio por barrio, en un contexto de mucho enojo y descreimiento”.

El dirigente remarcó que la estrategia fue escuchar y acompañar: “Lo mejor era escuchar y eso fue lo que hicimos durante todos estos días. Teníamos que estar todos más juntos que nunca para defender a la gente y a una ciudad como Tigre, que sufrió muchísimo de la injusticia del gobierno nacional. Hoy el mensaje fue contundente: tenemos que frenar esta locura que estamos viviendo”.

Al ser consultado sobre si el resultado superó sus expectativas, Rovira recordó: “Cuando empecé esta campaña, siendo el candidato más joven de la provincia de Buenos Aires, no tenía muchas expectativas. Pero con el tiempo notaba mucho entusiasmo y esperanza en la gente, porque veía que había un camino y un equipo trabajando para frenar todo lo que estábamos viviendo”.

En relación al mensaje de las urnas para el presidente Javier Milei, Rovira fue categórico: “El votante le dijo que está en desacuerdo con lo que está haciendo. Llegó diciendo que el ajuste lo iba a pagar la casta, que iba a bajar impuestos y que iban a llover dólares, pero nada de eso está pasando. Por el contrario, el ajuste lo pagan los que menos tienen y lo único que aumentan son las deudas en la familia”.

Sobre el futuro inmediato, aseguró que el compromiso sigue intacto: “Desde mañana ya vamos a estar trabajando como vecinos y el 10 de diciembre como concejales, pero con la misma lógica. Un cargo es solo una herramienta para seguir haciendo cosas, lo que no puede negociarse es el compromiso con la gente”.

Rovira afirmó que el resultado lo fortalece: “Me da más fuerza para seguir, porque quiere decir que a la gente le gusta lo que venía haciendo. Eso me permite profundizar”.

Finalmente, envió un mensaje tanto a quienes lo apoyaron como a quienes no: “Al que me votó le agradezco profundamente por confiar en mí. Al que no, espero poder estar a la altura para que en próximas oportunidades nos pueda acompañar. Tenemos que trabajar sobre las cosas que nos unen para estar todos los días un poquito mejor”.

Respecto al peronismo local, que en parte no se había sumado a su espacio durante la campaña, Rovira convocó: “Acá está el peronismo de Tigre con los brazos abiertos como el primer día que lanzamos la lista. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos para enfrentar a Milei y tenderle una mano a quienes hoy están pasando por un mal momento”.

Las elecciones legislativas dejaron como resultado un empate en el reparto de concejales Fuerza Patria y La Libertad Avanza, con 5 bancas cada uno en el Concejo Deliberante, mientras que Somos Buenos Aires obtuvo 2 escaños.