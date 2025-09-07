Resultados oficiales elecciones Escobar 2025

Resultados oficiales de las elecciones en Escobar 2025

Resultados oficiales de las elecciones legislativas 2025 en Escobar. Conocé cómo quedó conformado el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar tras los comicios del 7 de septiembre.

El domingo 7 de septiembre, los vecinos de Escobar participaron de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Además de senadores provinciales, se eligieron concejales y consejeros escolares en el plano municipal.

En esta elección, 12 listas compitieron en Escobar por los cargos locales. Se renovaron 12 bancas en el Concejo Deliberante y 4 en el Consejo Escolar, que representan la mitad de los puestos en juego. Los representantes electos asumirán en diciembre de 2025 y cumplirán mandato hasta 2029.

Los resultados oficiales son difundidos por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y se actualizan conforme avanza el escrutinio. En esta página se podrán consultar los datos confirmados de los comicios desarrollados en Escobar el 7 de septiembre de 2025.

Resultados Oficiales Escobar