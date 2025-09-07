edición 7860 - visitas hoy 45952

Política / San Isidro

Resultados oficiales elecciones San Isidro 2025

Este domingo 7 de septiembre de 2025, los vecinos de San Isidro participaron de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Se votaron senadores provinciales, concejales y consejeros escolares.

El domingo 7 de septiembre, los vecinos de San Isidro participaron de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Además de senadores provinciales, se eligieron concejales y consejeros escolares en el ámbito municipal.


En esta ocasión, 12 listas compitieron en San Isidro por los cargos en juego. Se renovaron 12 bancas en el Concejo Deliberante y 4 lugares en el Consejo Escolar, equivalentes a la mitad de los puestos. Los representantes electos asumirán en diciembre de 2025 y cumplirán su mandato hasta 2029.


Los resultados oficiales son publicados por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y se actualizan conforme avanza el escrutinio. En esta página se difunden los datos confirmados de los comicios celebrados en San Isidro el 7 de septiembre de 2025.


Resultados oficiales San Isidro

