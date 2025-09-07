Tigre: detienen a prófugo por abuso sexual al presentarse a votar en General Pacheco

Durante la jornada electoral en General Pacheco, la Policía Bonaerense arrestó a A. R. D., quien tenía un pedido de captura por abuso sexual agravado por el vínculo y guarda. La investigación está a cargo de la UFI de Abuso Sexual de Tigre.

Durante la jornada electoral de este domingo en General Pacheco, Tigre, la Policía Bonaerense detuvo a A. R. D., quien se presentó a votar en el Colegio N° 14, mesa 537.

El detenido tenía un pedido de captura activo por abuso sexual agravado por el vínculo y guarda, y la víctima era su hija menor de edad. La causa está a cargo de la UFI de Abuso Sexual de Tigre.

La detención se realizó en el marco de operativos encubiertos, coordinados por la policía para garantizar la seguridad del comicio y cumplir con los oficios judiciales sin interrumpir la votación.