Cervetto y Avancini coincidieron en que la abstención en Tigre debe ser un llamado de atención

En las elecciones de Tigre, los concejales Juanjo Cervetto y Diego Avancini coincidieron en que la baja participación electoral refleja el desencanto de los vecinos con la política.

La abstención electoral en Tigre marcó la jornada de votación, con una concurrencia menor a la esperada en las escuelas del distrito. Los concejales Juanjo Cervetto y Diego Avancini expresaron su preocupación y coincidieron en que se trata de un llamado de atención para la política local.

El concejal Cervetto, tras emitir su voto en la Escuela N° 4 de Benavídez, señaló: “Hay en general un bajo porcentaje de concurrencia y eso debe ser un llamado de atención para todos los políticos”. Atribuyó el alejamiento de la gente de las urnas a las “peleas, la corrupción” y los escándalos, y remarcó la necesidad de demostrar que “no somos todos lo mismo”. Para él, el desafío es poner en primer plano las necesidades de los vecinos y no “mentir”.

En la misma línea, el concejal Avancini celebró la realización de los comicios, pero advirtió: “Lamentablemente también hay que reflexionar, siempre es importante votar, pero cuando hay un desinterés así creo que la política en general debe llamarse a una autocrítica”. Destacó que la escasa concurrencia, en comparación con elecciones anteriores, es un signo que debe analizarse con seriedad.

Por su parte, el candidato a concejal libertario Diego Siman describió su primera experiencia electoral como “muy linda”. Consultado sobre la fractura de la lista “violeta”, interpretó la respuesta de la ciudadanía como parte de un “proceso de maduración” del electorado. Aseguró que los votantes comienzan a analizar las propuestas “más allá de los mesianismos políticos” y valoran la coherencia de los espacios que se mantienen firmes en sus principios.

La baja participación en Tigre no es solo un dato estadístico, sino un reflejo del desencanto con la política. La percepción de corrupción, las divisiones internas y la falta de respuestas a los problemas cotidianos aparecen como los principales motivos de la distancia entre los vecinos y las urnas.

El desafío para los dirigentes locales es recuperar la confianza perdida, a través de gestos de honestidad, mayor transparencia y un diálogo directo que ponga al vecino en el centro de la agenda.