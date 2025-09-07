Gabriel Katopodis votó en San Martín y destacó la importancia de la elección para la provincia y el país

El ministro de Infraestructura bonaerense votó en el Instituto Politécnico de San Martín. Katopodis resaltó que el comicio es clave para la provincia y el país.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, votó esta mañana en la mesa N°45 del Instituto Politécnico de San Martín y destacó la trascendencia de la jornada electoral.

“Hoy iniciamos esta jornada cívica con mucho entusiasmo y con tranquilidad, sabiendo que esta es una elección importante donde se toma el pulso de cómo está el país”, expresó tras emitir su sufragio.

En esa línea, sostuvo: “La gente no quiere que nadie decida por ellos y con el voto van a defender sus intereses y cómo quieren vivir en la Argentina”.

Por último, Katopodis remarcó el trabajo de los últimos años: “Han sido dos años que tuvimos que hacer un gran esfuerzo, comprometidos cuidando a nuestra gente y lo vamos a seguir haciendo”.