Detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza en Malvinas Argentinas por robar boletas de Fuerza Patria

El hecho ocurrió en la Escuela N°12 de Villa de Mayo. El fiscal de La Libertad Avanza fue sorprendido por un votante cuando guardaba boletas de Fuerza Patria en un sobre.

Un fiscal de La Libertad Avanza (LLA) fue detenido este mediodía en Malvinas Argentinas, luego de ser descubierto robando boletas del partido opositor Fuerza Patria dentro de un cuarto oscuro.

El episodio ocurrió en la Escuela N°12 de la localidad de Villa de Mayo y generó un fuerte escándalo electoral. El hecho fue reportado inicialmente por el medio Zona Norte Diario y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según informó Noticias Argentinas, el fiscal fue sorprendido “in fraganti” por un votante que ingresó al cuarto oscuro y lo encontró guardando fajos de boletas opositoras en un sobre para sustraerlas y así anular la opción electoral.

El propio votante grabó en video la secuencia y alertó de inmediato a las autoridades de mesa, provocando indignación en el establecimiento. En las imágenes se observa el momento en que el hombre intenta ocultar las boletas y la reacción inmediata de quienes estaban presentes.

Tras la denuncia de los fiscales de las demás fuerzas políticas, el individuo que representaba a La Libertad Avanza fue retirado del lugar por efectivos policiales y quedó a disposición de la autoridad electoral por violación de la veda y robo de boletas.