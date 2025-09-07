edición 7860 - visitas hoy 31175

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Fernando

Juan Andreotti y Eva Andreotti votaron en Victoria en una jornada electoral tranquila en San Fernando

Juan Andreotti y Eva Andreotti votaron en Victoria en una jornada electoral tranquila en San Fernando
El Intendente de San Fernando y su hija, primera candidata a concejal, votaron en el Colegio San José de Victoria. Juan Andreotti destacó la fluidez de la elección y la importancia de participar.

En una jornada electoral tranquila, el Intendente de San Fernando, Juan Andreotti, votó antes de las 10 de la mañana en el Colegio San José de Victoria. Tras emitir su sufragio, destacó: “Siempre que tenemos la posibilidad de elegir hay que celebrarlo. No hay que olvidarse que hubo días que no se pudo votar. Esta es una experiencia nueva porque la elección es la primera vez que se vota pensando más en la provincia y en lo local, en los municipios”.


El Jefe Comunal subrayó la rapidez del proceso: “Es muchísimo más rápido que las boletas largas, así que eso le va a dar fluidez. La elección arrancó en todas las escuelas muy bien así que vamos a disfrutar el día y ver qué elige la gente. Hoy es el momento de decir qué es lo que sienten, y hay que respetar lo que decidan”.


Minutos después, Eva Andreotti, primera candidata a concejal de Fuerza Patria en San Fernando y Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Contención Social del Municipio, se acercó al mismo establecimiento y ejerció su voto. En sintonía con su padre, compartió una fotografía depositando el sobre en la urna con la leyenda “deber cumplido”.


La jornada electoral en San Fernando se desarrolló con normalidad, con buena concurrencia y una votación ágil, marcando el inicio de una experiencia de votación centrada en lo provincial y local.

Últimas Noticias

Oscar Noez destacó la participación ciudadana en Tigre durante las elecciones 2025
Oscar Noez destacó la participación ciudadana en Tigre durante las elecciones 2025
Sergio Massa votó en Tigre y afirmó que la elección es un termómetro de la sociedad
Sergio Massa votó en Tigre y afirmó que la elección es un termómetro de la sociedad
Gabriel Katopodis votó en San Martín y destacó la importancia de la elección para la provincia y el país
Gabriel Katopodis votó en San Martín y destacó la importancia de la elección para la provincia y el país
Julio Zamora votó en Tigre y afirmó que Somos Buenos Aires es la tercera alternativa en la provincia
Julio Zamora votó en Tigre y afirmó que Somos Buenos Aires es la tercera alternativa en la provincia
Detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza en Malvinas Argentinas por robar boletas de Fuerza Patria
Detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza en Malvinas Argentinas por robar boletas de Fuerza Patria
Qué se vota en las elecciones 2025 de Buenos Aires todos los cargos y bancas en juego
Qué se vota en las elecciones 2025 de Buenos Aires todos los cargos y bancas en juego