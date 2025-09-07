Juan Andreotti y Eva Andreotti votaron en Victoria en una jornada electoral tranquila en San Fernando

El Intendente de San Fernando y su hija, primera candidata a concejal, votaron en el Colegio San José de Victoria. Juan Andreotti destacó la fluidez de la elección y la importancia de participar.

En una jornada electoral tranquila, el Intendente de San Fernando, Juan Andreotti, votó antes de las 10 de la mañana en el Colegio San José de Victoria. Tras emitir su sufragio, destacó: “Siempre que tenemos la posibilidad de elegir hay que celebrarlo. No hay que olvidarse que hubo días que no se pudo votar. Esta es una experiencia nueva porque la elección es la primera vez que se vota pensando más en la provincia y en lo local, en los municipios”.

El Jefe Comunal subrayó la rapidez del proceso: “Es muchísimo más rápido que las boletas largas, así que eso le va a dar fluidez. La elección arrancó en todas las escuelas muy bien así que vamos a disfrutar el día y ver qué elige la gente. Hoy es el momento de decir qué es lo que sienten, y hay que respetar lo que decidan”.

Minutos después, Eva Andreotti, primera candidata a concejal de Fuerza Patria en San Fernando y Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Contención Social del Municipio, se acercó al mismo establecimiento y ejerció su voto. En sintonía con su padre, compartió una fotografía depositando el sobre en la urna con la leyenda “deber cumplido”.

La jornada electoral en San Fernando se desarrolló con normalidad, con buena concurrencia y una votación ágil, marcando el inicio de una experiencia de votación centrada en lo provincial y local.