Qué se vota en las elecciones 2025 de Buenos Aires todos los cargos y bancas en juego

Este domingo, la Provincia de Buenos Aires renovará 46 diputados y 23 senadores provinciales. La elección definirá la correlación de fuerzas en la Legislatura bonaerense y los municipios del conurbano y el interior. Conocé qué cargos se votan y cuántas bancas están en juego en cada sección electoral.

La provincia de Buenos Aires votará este domingo para renovar 46 diputados y 23 senadores provinciales en sus ocho secciones electorales. El resultado definirá la correlación de fuerzas en la Legislatura bonaerense, en una elección donde la Primera Sección Electoral aparece como el territorio más determinante con más de 5,1 millones de electores y 8 bancas en juego en el Senado provincial.

La Primera Sección, epicentro de la disputa

Con municipios clave del conurbano norte como San Isidro, Tigre, Vicente López, San Fernando, Tres de Febrero, Pilar y Morón, la Primera Sección es el escenario de mayor competencia. Allí se enfrentan las principales fuerzas políticas con candidatos de alto perfil.

Gabriel Katopodis (Fuerza Patria)

El oficialismo lleva como primer candidato al actual ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, acompañado por referentes territoriales que buscan consolidar el respaldo al gobierno provincial en la Legislatura. Dentro de esa lista también aparece la dirigente tigrense Malena Galmarini, que aporta volumen político en la región norte y refuerza la presencia del peronismo en Tigre y San Fernando.

Desde Fuerza Patria remarcan que el objetivo es garantizar un triunfo en la sección más poblada, lo que le permitiría al gobernador contar con mayoría propia en el Senado.

Diego Valenzuela (La Libertad Avanza–PRO)

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, encabeza la nómina de senadores de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, sellada tras un acuerdo político con los libertarios. Valenzuela aclaró: “No me gusta la idea de la testimonialidad. Si resulto electo, voy a asumir”, en referencia a su decisión de no utilizar candidaturas simbólicas. Su estrategia apunta a canalizar tanto el voto libertario como el del electorado tradicional del PRO en el norte del conurbano.

Julio Zamora (Somos Buenos Aires)

El intendente de Tigre, Julio Zamora, se presenta como candidato a senador por Somos Buenos Aires, el espacio que reúne a la UCR, la Coalición Cívica, el GEN entre otros sectores. Luego de imponerse frente al masismo en 2023, Zamora consolidó su figura como alternativa peronista independiente, con un discurso centrado en la renovación política y en la necesidad de ampliar la representación en la Legislatura.

El mapa electoral en las otras secciones

Si bien la disputa principal se concentra en la Primera y en la Tercera Sección, el resto de la provincia también define bancas decisivas: