Policiales / Tigre

Choque en Ruta 27 Benavídez: retienen una moto sin documentación tras impactar a un auto

El COT de Tigre registró con sus cámaras un accidente en la rotonda de Ruta 27 y Fader, donde una moto sin documentación chocó contra un auto. El rodado fue retenido.

Un motociclista que circulaba sin la documentación correspondiente impactó contra un auto en la rotonda de Ruta 27 y Fader, en Benavídez. El siniestro quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT).


De inmediato, un móvil municipal que patrullaba la zona asistió a los involucrados. Desde la central operativa se activó el protocolo de Protección Ciudadana y arribó al lugar una ambulancia del Sistema de Emergencia Tigre (SET). Los profesionales atendieron a los ocupantes, aunque no se registraron traslados.


El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando la moto impactó contra el rodado que tenía prioridad de paso. El motociclista cayó al asfalto y recibió los primeros auxilios por parte del personal municipal.


Durante la intervención, los agentes verificaron que el conductor del ciclomotor no contaba con la documentación necesaria para circular, motivo por el cual el vehículo quedó retenido.

