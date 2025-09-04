Argentina goleó 3-0 a Venezuela con dos goles de Messi por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Con un doblete de Lionel Messi y un tanto de Lautaro Martínez, la Selección argentina venció 3-0 a Venezuela en el Estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El equipo de Lionel Scaloni dominó de principio a fin y reafirmó su liderazgo en la tabla.

La Selección argentina jugó en un altísimo nivel y goleó 3-0 a Venezuela en el Estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La gran figura fue Lionel Messi, autor de un doblete, mientras que Lautaro Martínez marcó el restante gol pocos minutos después de ingresar desde el banco.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni fue ampliamente superior durante los 90 minutos y controló el desarrollo del juego en todo momento. A pesar del claro dominio y las múltiples situaciones generadas, el marcador recién se abrió sobre el cierre del primer tiempo: a los 39 minutos, Messi definió con categoría tras una jugada individual de Julián Álvarez, poniendo el 1-0.

En el complemento, los campeones del mundo mostraron su mejor versión y liquidaron rápidamente el encuentro. A los 30 minutos, Martínez amplió la ventaja de cabeza tras un centro de Nicolás González, y apenas cinco minutos después, Thiago Almada asistió a Messi, que volvió a aparecer para cerrar la goleada 3-0.

Con este triunfo, la Selección argentina llegó a 38 puntos, consolidándose en la cima de la tabla, donde ya había asegurado la primera posición. En lo personal, Messi alcanzó los ocho goles en la actual edición de las Eliminatorias, quedando como máximo artillero.

El equipo nacional cerrará su participación este martes, cuando visite a Ecuador. Por su parte, Venezuela, que quedó con 18 puntos, definirá en la última fecha frente a Colombia si accede al Repechaje.

Síntesis del partido

Eliminatorias Sudamericanas – Fecha 17

Argentina 3 – Venezuela 0

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Piero Maza (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile)

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Franco Mastantuono, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Miguel Navarro, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Christian Makoun, Cristian Cásseres; Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Eduard Bello; Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Gol en el primer tiempo: 39’ Lionel Messi (A).

Goles en el segundo tiempo: 30’ Lautaro Martínez (A), 34’ Lionel Messi (A).

Cambios en el segundo tiempo:

1’ Jorge Yriarte por Tomás Rincón (V)

11’ Josef Martínez por Salomón Rondón y Yeferson Soteldo por Miguel Navarro (V)

17’ Nicolás González por Franco Mastantuono (A)

22’ Leonardo Flores por Jefferson Savarino (V)

29’ Exequiel Palacios por Leandro Paredes y Lautaro Martínez por Julián Álvarez (A)

36’ Giuliano Simeone por Nahuel Molina y Nico Paz por Thiago Almada (A); John Murillo por Eduard Bello (V).