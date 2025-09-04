El Hospital Central de San Isidro incorpora tecnología de última generación para cirugías

El Hospital Central de San Isidro se convierte en el primero del país en ofrecer imágenes en tiempo real durante cirugías, con un equipo Arco en C que mejora la seguridad y precisión quirúrgica para los pacientes.

El Hospital Central de San Isidro se transformó en el primer hospital público del país en incorporar un Arco en C que brinda imágenes en tiempo real durante cirugías, permitiendo a los médicos visualizar con precisión milimétrica huesos, órganos y tejidos. Esta incorporación eleva la calidad y seguridad de los procedimientos quirúrgicos.

El Municipio de San Isidro, a través de la Secretaría de Salud Pública, instaló el Arco en C GE OEC ELITE CFD 31 cm CMOS, versión Ergo C, un equipamiento de vanguardia que coloca al hospital a la altura de los principales centros quirúrgicos del país. Se trata del primer equipo con estas características en un hospital público, marcando un hito en la salud pública argentina.

“Queremos que nuestro sistema de salud municipal vuelva a ser un orgullo. Estamos haciendo obras, modernizando los sistemas para mejorar la atención y los turnos, y estamos incorporando tecnología de punta como este nuevo equipamiento en el Hospital Central que marca un hito en la salud pública. Todo, para que nuestros profesionales de la salud tengan las mejores herramientas para atender a nuestros vecinos”, afirmó el intendente Ramon Lanús. “Es una transformación real y con una mirada de largo plazo, sin parches”, cerró.

Cómo funciona el Arco en C en cirugías

El dispositivo se utiliza dentro del quirófano y permite obtener imágenes nítidas y detalladas de huesos, órganos y tejidos en tiempo real, con dosis mínima de radiación, protegiendo a pacientes y personal médico. Esta tecnología ofrece a los cirujanos “rayos X en vivo” durante la cirugía, mejorando la precisión y la toma de decisiones en el momento.

Características del OEC ELITE CFD de San Isidro

El OEC ELITE CFD se distingue por:



Detector plano CMOS de 31 cm, que brinda imágenes de alta definición sin distorsiones.

Monitor UHD 4K de 32 pulgadas, que facilita una visualización más amplia y precisa.

Herramientas digitales avanzadas, como zoom en vivo, medición de ángulos y estenosis, reducción automática de ruido y ajustes inteligentes frente a materiales metálicos.

Diseño ergonómico y maniobrable, optimizando la dinámica de trabajo en quirófano.



Su tamaño de 31 cm permite una mejor adquisición de imágenes en cirugías complejas de traumatología, como operaciones de cadera o columna, y su brazo con desplazamiento ofrece mayor flexibilidad y menor exposición a radiación para el personal médico.

Beneficios para pacientes y profesionales

La incorporación del equipo fortalece la seguridad de los procedimientos, reduce riesgos operatorios y favorece una recuperación más rápida y efectiva de los pacientes. La inversión de USD 230.000 refuerza el compromiso de la Secretaría de Salud Pública de San Isidro con la innovación tecnológica y la mejora continua de la atención médica.

Gracias a este avance, la comunidad accede de manera equitativa a tecnología de última generación, consolidando al Hospital Central como un referente en salud pública de calidad.