Argentina vs Venezuela: Messi se despide como local en las Eliminatorias 2026

¿A qué hora juega Argentina hoy?

La selección argentina recibe a Venezuela en el Estadio Monumental este jueves 4 de septiembre a las 20:30. Será el último partido oficial de Lionel Messi en suelo argentino por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El partido entre Argentina y Venezuela se disputará hoy, jueves 4 de septiembre de 2025, a las 20:30 (hora de Buenos Aires) en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Este encuentro corresponde a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá .

¿Dónde ver el partido en vivo?

El partido será transmitido en vivo por televisión en Argentina a través de:



Telefé (señal abierta)

(señal abierta)

TyC Sports (canales 22 SD y 101 HD en Flow; 629 SD y 1629 HD en DirecTV; 106 SD y 1016 HD en Telecentro)

(canales 22 SD y 101 HD en Flow; 629 SD y 1629 HD en DirecTV; 106 SD y 1016 HD en Telecentro)

DSports (canal 610 en DirecTV y 120 en Telecentro)



Además, se podrá seguir online mediante TyC Sports Play .

¿Es el último partido de Messi con la selección argentina?

Sí. Lionel Messi ha anunciado que este será su último partido oficial como local con la selección argentina en las Eliminatorias Sudamericanas. El astro del fútbol argentino se despedirá del público local con su familia presente en el estadio .

¿Cómo llega cada selección?



Argentina: Ya clasificada al Mundial 2026, lidera la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas con 35 puntos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar la fase de clasificación con una victoria ante su público

Ya clasificada al Mundial 2026, lidera la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas con 35 puntos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar la fase de clasificación con una victoria ante su público

Venezuela: Actualmente en la séptima posición con 18 puntos, la Vinotinto necesita sumar para mantener sus aspiraciones de clasificación al repechaje intercontinental. La derrota ante Uruguay en la fecha anterior dejó al equipo en una situación complicada.



Próximos partidos



Argentina: El próximo partido será el 9 de septiembre contra Ecuador en Quito.

El próximo partido será el contra en Quito.

Venezuela: El 9 de septiembre enfrentará a Colombia en Maturín, en lo que podría ser una final por el repechaje.



Estadio Monumental: un escenario histórico

El Estadio Monumental de Buenos Aires será el escenario de este emotivo encuentro. Con una capacidad para más de 83.000 espectadores, es el estadio más grande de Argentina y ha sido testigo de innumerables momentos históricos del fútbol nacional.

Resumen