Vicente López refuerza la seguridad con nuevas motos y camionetas blindadas en la patrulla municipal

El Municipio de Vicente López sumó una flota de camionetas blindadas híbridas y motos Kawasaki para mejorar la patrulla municipal y ampliar la seguridad en los barrios. La intendenta Soledad Martínez encabezó la presentación como parte del plan integral de seguridad.

“Seguimos dando pasos para combatir la inseguridad. En una provincia cada vez más insegura y con un gobernador que piensa menos en la seguridad de los vecinos, nosotros nos hicimos cargo hace muchos años y lo seguiremos haciendo. Esta medida acompaña todo nuestro sistema, además de la incorporación de tecnología estamos reforzando el patrullaje”, afirmó la jefa comunal.

Nuevas camionetas blindadas para patrullaje

La flota incluye Toyota Hilux y Toyota Corolla Cross, equipadas con caja automática, blindaje especial, cámaras internas y externas, sistema de localización, radio base y sirenas. Los vehículos híbridos permiten menor consumo de combustible y menor impacto ambiental.

Motos Kawasaki para respuesta rápida

Se suman motos Kawasaki Versys 650cc, con balizas, sirena y sistema de localización automática (AVL). Estos vehículos permiten actuar con rapidez frente a emergencias o hechos delictivos.

“Son nuevos modelos de patrulla, más modernos y con más tecnología incorporada. Renovamos las camionetas y también estamos sumando patrullas en moto. La presencia policial y el patrullaje es un pilar de nuestro sistema. Además, los agentes cuentan con pistolas Byrna para poder defenderse y actuar frente a los delincuentes”, agregó Soledad Martínez.

Plan integral de seguridad

El plan incluye armas no letales Byrna, que permiten disuadir agresiones sin poner en riesgo a los agentes ni terceros.

Además, se puso en funcionamiento ESCUDO, la central de seguridad que concentra patrullaje y videovigilancia en un solo espacio con tecnología de última generación e Inteligencia Artificial, optimizando la prevención y el monitoreo en todo Vicente López.