Axel Kicillof acompañó el cierre de campaña de Sebastián Rovira en Tigre con foco en frenar a Milei

En el cierre de campaña de los 40 días caminando Tigre, el gobernador Axel Kicillof acompañó a Sebastián Rovira, candidato a concejal de Fuerza Patria, en un acto multitudinario en el Club El Progreso, en Benavídez, con foco en frenar a Milei y consolidar la unidad del peronismo en el distrito.

El encuentro contó con la presencia de Sergio Massa junto a los candidatos a senadores provinciales por la Primera Sección Electoral: Gabriel Katopodis, Malena Galmarini y Roxana López, quienes subrayaron la importancia de mantener un peronismo unido frente a la crisis nacional.

Durante su discurso, Kicillof resaltó el compromiso de los candidatos locales: “En Tigre tenemos a un joven que caminó cada barrio y que hoy encarna la fuerza de un peronismo que no se rinde: Sebastián Rovira”.

Rovira, por su parte, agradeció el respaldo de la lista provincial y convocó a los vecinos a participar de las elecciones del domingo: “El desafío de este domingo es ponerle un freno a la motosierra de Milei en Tigre. Hay que buscar los colores de la bandera en el cuarto oscuro”.

Malena Galmarini subrayó la responsabilidad de construir un país inclusivo y con justicia social: “Es nuestra obligación construir un modelo de país con todos y todas adentro y en el que se refleje la independencia económica, la soberanía política y la justicia social: en ese camino, las mujeres vamos a estar al frente y vamos a lograr parar esta desgracia generada por el gobierno de Javier Milei”.

El acto contó con una amplia participación: veteranos de guerra, autoridades del Hospital de Pacheco, directores de escuelas, concejales, representantes del Club El Progreso, bomberos de distintas localidades, sindicatos y la CGT Zona Norte, junto a militantes y vecinos que colmaron el predio.

Cerrando su intervención, Rovira afirmó: “Este 7 de septiembre la boleta de Fuerza Patria es la única que representa al peronismo en Tigre. No nos podemos equivocar: hay que ponerle un límite al ajuste y defender a nuestros vecinos”.

Video del Cierre de Sebastián Rovira en Benavidez